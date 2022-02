COMITATO ANTI-DEGRADO TRENTO * “MOVIDA SELVAGGIA”: « VOGLIAMO AIUTARE L’AMMINISTRAZIONE CON FOTO E VIDEO, PER PROPORRE ORARI E MODALITÀ D’INTERVENTO »

10:20 - 8/02/2022

In seguito alla fine della validità (9 gennaio 2022) dell’ordinanza che prevedeva il divieto di consumo e detenzione di bevande alcoliche dopo le 23.00 nella zona del liceo musicale e vie limitrofe (ordinanza efficace e che aveva limitato di molto il problema), siamo di nuovo a segnalare e offrire la nostra azione di sostegno per la risoluzione del grave problema di “movida selvaggia” in una parte tristemente nota del centro storico di Trento, quella del liceo coreutico.

Come cittadini vogliamo aiutare questa Amministrazione a risolvere il devastante problema della “movida selvaggia” con le nostre testimonianze costanti, con descrizioni dettagliate e invii di filmati/fotografie per poter individuare con più precisione orari e modalità di intervento. Ad inizio mese (dopo la fine dell’ordinanza) il fenomeno sembrava limitato a piccoli gruppi di persone che, unitamente a qualche schiamazzo nel cuore della notte (ad orari decisamente indecenti), hanno provveduto a deturpare gran parte delle pareti degli immobili qui presenti.

Purtroppo però, a partire dalle ultime due settimane, la situazione sta decisamente ritornando ad essere fuori controllo. Sempre in orario tardo della sera (dalle 23 in poi, perché prima qui non c’è nessuno o quasi – ed, in questo caso, noi residenti non ci lamentiamo se la zona risulta frequentata nelle prime ore della serata e da piccoli gruppi) gruppi più o meno numerosi di giovanissimi (evidenti i tantissimi minorenni) stazionano sui marciapiedi, in mezzo alla piazzetta e nei vicoli mettendo in atto comportamenti alterati che, nel procedere della notte, si trasformano (come sempre da anni) in svacco e sballo incontenibili. E, tutto ciò, chiaramente nella più totale noncuranza della situazione di emergenza nella quale siamo; le mascherine e il distanziamento NON ESISTONO.

I locali davanti ai quali queste persone si ammassano e dai quali CONTINUANO ad entrare ed uscire carichi di alcol sono: La scaletta e il Matrix cafè (segnalati da anni all’Amministrazione SENZA ALCUN RISULTATO)

Questa è la situazione che si presenta, con sempre maggior frequenza, agli occhi di chi abita in questa zona ormai degradata della città, dalla quale sempre più persone scappano perché invivibile. Vogliamo veramente che, tra qualche settimana, con le temperature sempre più in rialzo e la curva pandemica in calo (anche se, di questa, alle persone in piazza non interessa praticamente nulla visti i loro comportamenti) si debba essere costretti a vedere, di nuovo, le scene inenarrabili alle quali i residenti si son trovati ad assistere a settembre 2021?

Abbiamo paura, anzi abbiamo la certezza, che, se non si agisce subito, questo possa succedere di nuovo. Per questo, chiediamo un Vostro pronto ed efficace intervento. Di seguito indichiamo solo alcuni degli episodi più significativi accaduti a gennaio/febbraio 2022.

9 gennaio 2022 ore 00:43 Schiamazzi da ore e vicolo San Pietro schiamazzi preso come orinatoio pubblico

18 gennaio 2022 ore 23.30 assembramenti nel vicolo Santa Maria Maddalena (nessuno con la mascherina) e soliti schiamazzi fino a notte fonda

20/21 gennaio 2022 ore 1.44 telefonate al 112 per segnalare urla, schiamazzi e persone che urinano e vomitano in piazzetta, nei vicoli e davanti alla scuola materna;

29 gennaio 2022 ore 23.57 assembramenti, assenza di mascherine, urla, schiamazzi fino a notte fonda (oltre le 2 di notte)

30 gennaio 2022 ore 00.50 telefonate al 112 per segnalare urla schiamazzi, pipì e vomito in piazzetta e nei vicoli sempre fino a notte inoltrata;

30 gennaio 2022 ore 08.00 scritte e graffiti su muri e porte di più immobili nella zona;

3 febbraio 2022 ore 15.00 scritte e adesivi con frasi di sfida (Ce place est à nous) sui muri delle case della zona;

3/4 febbraio 2022 ore 23.50 telefonate al 112 per segnalare gioco del frisbee in piazzetta con urla e concerto con chitarra fai da te fino alle 1.00

5/6 febbraio telefonate al 112 per rissa tra ragazzi, schiamazzi urla, vomito e pipì fino alle 2.00, coincidenti con la chiusura dei bar della zona.

Queste sono solo alcune delle segnalazioni raccolte da qualche membro del Comitato anti degrado. Purtroppo quello che succede in questa zona, tristemente nota per la mala movida, è molto peggio di quanto le foto o i video testimoniano. Noi residenti non ci divertiamo a sporgerci dalla finestra per effettuare le riprese (ci sarebbero le telecamere per questo.. ma qualcuno le visiona?) perché anche noi abbiamo diritto a dormire la notte anziché improvvisarci video reporter e quindi cerchiamo di dormire alla bene meglio mettendoci i tappi o con la tv accesa a volume alto tutta la notte o, ancora peggio, ce ne andiamo proprio da casa chiedendo ospitalità a parenti e affini per non esser costretti a vivere quello che ormai viviamo da troppo tempo!

Chiediamo quindi, a chi di competenza, di intervenire tempestivamente e di non lasciar correre quanto attualmente avviene ora (per il momento soprattutto verso la fine della settimana; ma a volte anche nei primi giorni), perché, se così si farà, siamo sicuri di quello che ci attenderà ad inizio primavera (è un copione che purtroppo conosciamo troppo bene).

Rimaniamo a disposizione per tutto ciò che si può fare per risolvere il problema.

Comitato “Anti-degrado Trento“