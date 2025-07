COMITATO “ANDREA PAPI” * CONFERENZA STAMPA 23/7: «COSA ASPETTA LA PROVINCIA DI TRENTO PER CHIEDERE LE DEROGHE DELLA DIRETTIVA HABITAT? UNA PROSSIMA TRAGEDIA?»

14.11 - mercoledì 23 luglio 2025

In questi giorni nei la comunicazione istituzionale da conto del trasferimento dell’orsa che ha sbranato Andrea e l’ installazione di dissuasori sonori in due malghe del Trentino vuole far credere che queste sono le soluzioni al problema della presenza incontrollata di lupi e orsi che diventa di giorno in giorno sempre più grave .

La gente invece vive ogni giorno problemi sempre maggiori per la mancanza di libertà e sicurezza. Cosa aspetta la Provincia di Trento per chiedere le deroghe previste dalla Direttiva Habitat? Una prossima tragedia?

Rendiamo noto un fatto preoccupante avvenuto il 25.6.25 ore 7.30 AM in un vitigno di Monte Terlago (comune di Vallelaghi TN), ai danni di un agricoltore.

Occupato ad avviare il turno di irrigazione viene sorpreso da un orso, sbucato improvvisamente dalla boscaglia a 20 metri di distanza. Spaventanto scappa nella direzione opposta per raggiungere la sua automobile, parcheggiata all’ingresso dell’appezzamento. Nella corsa inciampa e cade, sbatte ginocchio e torace, ma si rialza e raggiunge il veicolo.

Dell’orso non vi è più traccia, ma per lo shock e il trauma da caduta contatta immediatamente il 118, ed è invitato a recarsi in PS per le cure del caso appena possibile.

Attende l’arrivo del corpo forestale che giunge sul luogo alle ore 9.40, e verbalizza lo stato dei luoghi:

Area agricola

Distanza da case stabilmente abitate 150 mt

nessuna fonte alimentare

assenza di cane

primo effetto sulla persona SHOCK

secondo effetto sulla pesona: SPAVENTO

distanza al momento dell’avvistamento 20 mt

distanza minima uomo-orso 20 mt

durata dell’incontro 45/60 secondi

il referto del PS non riscontra fratture, si può dire che per fortuna è andata bene.

