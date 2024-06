COMITATI “NO BY-PASS” – TRENTO* CONFERENZA STAMPA 14/6 – ORE 10.15: «COLLEGAMENTO STREAMING SEDE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE (VIA OSS MAZZURANA)

10.37 - venerdì 14 giugno 2024

Diretta streaming by: Agenzia giornalistica Opinione (riprese video: Maurizio Daldon)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Venerdì 14 giugno 2024 presso la sede delle Associazioni Ambientaliste in via Oss Mazzurana 54 a Trento, con inizio alle ore 10,15 per le televisioni e le radio alle ore 10,30 per i giornali, è prevista la conferenza stampa dei Comitati “No Tav”, contro la circonvallazione.

Al centro dell’incontro le recentissime sentenze del Consiglio di Stato -in ordine all’area Sequenza- e le iniziative dei Comitati sulle aree inquinate di Trento Nord.