COMINGSOON * “ AVATAR 2 – LA VIA DELL’ACQU “, IL NUOVO TRAILER UFFICIALE DEL FILM DI JAMES CAMERON, AL CINEMA IL 14 DICEMBRE 2022 »

15.15 - domenica 06 novembre 2022

Potete continuare a chiamarlo Avatar 2, ma per precisi il titolo corretto è Avatar: La Via dell’Acqua. Il sequel di Avatar di cui oggi possiamo vedere il nuovo trailer è in arrivo al cinema fra 43 giorni, il 14 dicembre 2022. Il film di James Cameron si preannuncia come una grande esperienza cinematografica, molto più immersiva di quanto non fosse il primo film uscito in Italia nel gennaio del 2010. Parlare di film è quasi riduttivo, perché il cineasta ha creato un mondo narrativo e visivo sfruttando tutta la tecnologia più avanzata nel settore dell’audiovisivo, espandendo storie e personaggi per ben quattro sequel.