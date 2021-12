COLLEGIO ARCIVESCOVILE – TRENTO * GIORNALISMO: « AL VIA IL CICLO DI INCONTRI DEDICATO AL MONDO DELL’INFORMAZIONE, APPUNTAMENTO CON PONTINI E CARNIELETTO (14/12) »

9:17 - 10/12/2021

Prenderà il via il prossimo 14 dicembre al Collegio Arcivescovile Celestino Endrici di Trento il ciclo di incontri dedicato al mondo dell’informazione e alla professione giornalistica. Primi ospiti dell’iniziativa organizzata dall’istituto – in collaborazione con Roberto Vivaldelli, giornalista e collaboratore del quotidiano L’Adige – saranno l’amministratore delegato del Giornale.it, Andrea Pontini, e Matteo Carnieletto, giornalista del Giornale.it e responsabile del progetto editoriale InsideOver, sito d’informazione dedicato agli esteri attivamente partecipato dai lettori attraverso il crowdfunding. Attraverso articoli, reportage multimediali e approfondimenti, e con oltre 300 tra giornalisti, fotografi, reporter e videomaker da ogni dove, racconta il mondo, andando laddove i fatti accadono sempre con uno sguardo d’insieme al contesto globale.

I due ospiti

Andrea Pontini, laureato in Scienze Politiche Economiche, è amministratore delegato di ilGiornale online srl, società che gestisce il sito della testata. È arrivato al Giornale nel 2005, dopo aver lavorato nella finanza. Nel dicembre 2013 diventa presidente dell’Associazione per la Promozione del Giornalismo che dà vita a Gli Occhi della Guerra, piattaforma di crowdfunding per reportage di guerra nata all’interno della testata.

Matteo Carnieletto entra nella redazione de ilGiornale.it nel dicembre del 2014 e, qualche anno dopo, divento il responsabile del sito de Gli Occhi della Guerra, oggi InsideOver. Da sempre appassionato di politica estera, ha scritto insieme ad Andrea Indini Isis segreto, Sangue occidentale e Cristiani nel mirino. Nel dicembre del 2016, subito dopo la liberazione di Aleppo, ha intervistato il presidente siriano Bashar al Assad

Dopo Pontini e Carnieletto, il Collegio Arcivescovile proseguirà con gli incontri dedicati al giornalismo con la giornalista del Foglio, Cecilia Sala, in programma il 17 gennaio 2022, e il 21 gennaio con l’ex Presidente della RAI Marcello Foa. Si tratta di un ciclo di incontri propedeutici al corso di giornalismo dedicato agli studenti che l’istituto intende organizzare a partire dal mese di febbraio. Gli incontri sono riservati agli studenti e al corpo docente del Collegio Arcivescovile.

