COLLEGIO ARCIVESCOVILE “CELESTINO ENDRICI” – TRENTO * CORSO DI GIORNALISMO: « INCONTRO CON L’EX PRESIDENTE DELLA RAI MARCELLO FOA, VENERDÌ 21 GENNAIO (9.30- 11.00) »

12:06 - 19/01/2022

Si tiene questo venerdì – 21 gennaio 2022 – alle ore 9.30 l’ultimo dei tre incontri di avvio al corso di giornalismo organizzato dal Collegio Arcivescovile di Trento per i suoi studenti e organizzato in collaborazione con il giornalista Roberto Vivaldelli (giornalista freelance e collaboratore de «L’Adige» e «IlGiornale/InsideOver»). Dopo aver ospitato Andrea Muratore e Paolo Mauri nel primo incontro e la giornalista del Foglio Cecilia Sala nel secondo appuntamento, il ciclo di presentazione del corso di giornalismo si chiude con l’ex Presidente della RAI, Marcello Foa.

Nato il 30 settembre del 1963, Foa è un giornalista, uno scrittore e un docente universitario. Si laurea in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Milano e ha la doppia cittadinanza, svizzera e italiana. La sua carriera di giornalista inizia proprio nel Paese elvetico, e più precisamente a Lugano, quando Foa ha 21 anni. Qui lavora alla Gazzetta Ticinese e al Giornale del Popolo. 5 anni più tardi viene assunto al Giornale, dove diventa vicecaporedattore della sezione Esteri. L’allora presidente del Giornale Indro Montanelli lo tiene in grande considerazione e Foa lavora soprattutto sulla riunificazione della Germania e sul crollo dell’Unione Sovietica. Nel 1993 Foa viene promosso a caporedattore della sezione esteri.

Nel 2004 co-fonda l’Osservatorio Europeo di Giornalismo. Numerose sono le sue collaborazioni con diverse testate nazionali e internazionali, tra cui spiccano CNBC, BBC Radio. In Italia lavora anche per Radio24, Rai1 e Radio3Rai. Ha insegnato giornalismo internazionale e comunicazione all’Università della Svizzera Italiana di Lugano (USI). Tra le sue esperienze di insegnamento si segnalano anche quelle all’Università di Bergamo e alla Cattolica di Milano. È infine autore di diverse pubblicazioni, tra cui spiccano Gli stregoni della notizia (diviso in due volumi); Il ragazzo del lago e Il bambino invisibile. Dal 2018 al 2021 è stato presidente del CDA della RAI.