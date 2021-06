COLDIRETTI * ESTATE: « CAMBIAMENTI CLIMATICI, TRA GRANDE CALDO E VIOLENTI TEMPORALI L’ITALIA SEMPRE PIÙ SEGNATA DA UN CLIMA TROPICALE »

Tra grande caldo e violenti temporali arriva l’estate in una Italia sempre piu’ segnata da un clima tropicale che ha provocato dall’inizio dell’anno piu’ di una bufera al giorno tra bombe d’acqua, trombe, d’aria, tempeste di fulmini e violente grandinate con danni nelle città e nelle campagne. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti su dati dell’European Severe Weather Database (ESWD) divulgati in occasione del solstizio d’estate delle ore 5,31 del 21 giugno con l’allerta della protezione civile per il maltempo al nord.

Un passaggio in un 2021 in cui nella Penisola – sottolinea la Coldiretti – si sono contati fino ad ora ben 195 eventi estremi e si conferma la tendenza al surriscaldamento con una temperatura di 0,21 gradi superiore alla media nei primi cinque mesi dell’anno secondo Isac Cnr. Siamo di fronte in Italia – continua la Coldiretti – alle conseguenze dei cambiamenti climatici con una tendenza alla tropicalizzazione e il moltiplicarsi di eventi estremi con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo.

L’ effetto dei cambiamenti climatici con l’alternarsi di siccità e alluvioni non impatta solo sul turismo ma ha fatto perdere – conclude la Coldiretti – oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra cali della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne con allagamenti, frane e smottamenti.