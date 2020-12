COLDIRETTI * COVID: « AL VIA IL PRIMO PRESEPE CON I NUOVI EROI DELLA QUOTIDIANITÀ, GIOVEDÌ 10 DICEMBRE DALLE 10,00 IN DIRETTA STREAMING  »

Nel Natale 2020 segnato dalle limitazioni per l’emergenza Covid che costringe gli italiani a festeggiare per la prima volta in casa senza parenti e amici per evitare il rischio contagio torna la tradizione del Presepe come emerge dall’esclusiva indagine su “Gli italiani e la tradizione del presepe nell’anno segnato dall’emergenza Covid” che ha cambiato la vita e gli equilibri del mondo sconvolgendo società ed economie ma facendo anche emergere nuove solidarietà ed eroismi. Per iniziativa di Coldiretti, Fondazione Symbola e Confartigianato, sotto l’egida del Manifesto di Assisi, arriva il primo Presepe con i nuovi eroi della quotidianità domani giovedì 10 dicembre 2020 dalle ore 10,00 presso la sede della Coldiretti a Roma in via XXIV Maggio 43 e in diretta streaming sul sito www.coldiretti.it con il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, il presidente della Fondazione Symbola Ermete Realacci, il presidente di Confartigianato Imprese Marco Granelli e Padre Enzo Fortunato direttore della sala stampa del sacro Convento di Assisi.