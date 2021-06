COISP – SINDACATO POLIZIA * SICUREZZA: PIANESE, « LAMORGESE ACCELERI SU DIREZIONE POLIZIA CIBERNETICA, I REATI SONO IN AUMENTO »

Sicurezza: Pianese (Coisp), Lamorgese acceleri su direzione Polizia cibernetica, reati in aumento.

“Chiediamo alla ministra Lamorgese di portare il prima possibile in Consiglio dei Ministri il Dpcm per la nascita della nuova Direzione centrale di Polizia cibernetica. Si tratta di un testo già in itinere, del quale si è svolto proprio questa mattina l’esame presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza”.

Così in una nota Domenico Pianese, segretario generale del Sindacato di Polizia Coisp. “D’altra parte – prosegue -, i dati sui reati che avvengono attraverso le reti informatiche, anche in seguito all’incremento delle transazioni online dovuto alla pandemia, parlano chiaro.

Nell’ultimo anno, i crimini legati alla pedopornografia sono aumentati del 130%, quelli contro le donne e i minori del 70%, e tutte le altre tipologie di reato tramite internet, come i furti di identità o lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno toccato un +256%. L’allarme che ne consegue per la sicurezza dei cittadini è evidente e merita una risposta immediata”, conclude.