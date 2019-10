COISP – SINDACATO POLIZIA * SICUREZZA: PIANESE, « CHI UCCIDE UNA DONNA O UN UOMO IN DIVISA UCCIDE LO STATO, POLIZIOTTI STANCHI DI ESSERE AGGREDITI »

Sicurezza: Pianese (Coisp), chi uccide un agente uccide lo Stato, poliziotti stanchi di essere aggrediti. “Non passa giorno senza che le cronache parlino di poliziotti feriti durante il servizio. È accaduto anche oggi a Venezia, dove degli agenti sono stati aggrediti da un uomo alla stazione ferroviaria di Santa Lucia, mentre la collega ferita a Cecina è in ancora in gravi condizioni. Attendiamo dal governo un segnale chiaro: servono iniziative concrete per proteggere il lavoro e l’incolumità delle donne e degli uomini appartenenti alle Forze dell’Ordine”.

Così Domenico Pianese segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. “Siamo stanchi di essere aggrediti e ancora più stanchi del fatto che chi ci aggredisce la faccia franca senza passare neanche una notte in carcere. Le Forze dell’Ordine lavorano quotidianamente per la sicurezza della collettività e ci aspettiamo che il governo sia al nostro fianco, perché chi uccide una donna o un uomo in divisa uccide lo Stato”, conclude.