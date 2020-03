COISP – SINDACATO DI POLIZIA * CORONAVIRUS: PIANESE, « PER TUTELARE DONNE E UOMINI IN DIVISA DISPONIBILI 67 MILA MASCHERINE E 1 MILIONE DI GUANTI »

Coronavirus: Pianese (Coisp), per Poliziotti 67mila mascherine e 1 milione di guanti.

“Gli agenti risultati positivi al coronavirus non sono stati contagiati in servizio e seguiamo con grande attenzione le loro condizioni. D’altra parte la Polizia ha messo in campo tutti gli strumenti necessari per tutelare donne e uomini in divisa: nelle prime settimane dell’emergenza sono state distribuite 37.000 mascherine FFP3, a oggi ne sono disponibili altre 67.000 e, a partire dal 9 marzo, il numero complessivo salirà a 117.000: in questo modo verrà coperto tutto il fabbisogno degli appartenenti alla Polizia di Stato impiegati in contesti che ne rendano necessario l’utilizzo”.

Così Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, commentando la notizia degli agenti positivi al Coronavirus. “Sono stati distribuiti inoltre 500.000 guanti monouso in lattice e altrettanti ne abbiamo a disposizione. Le circolari emanate dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza – prosegue – dimostrano grande attenzione ai rischi legati alla diffusione del Coronavirus, un’emergenza che i poliziotti stanno affrontando con la consueta dedizione, senza risparmiarsi e offrendo ai cittadini un solido punto di riferimento”, conclude.