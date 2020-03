COISP – SINDACATO DI POLIZIA * CORONAVIRUS: PIANESE, « A ROMA DECINE I POSTI DI CONTROLLO, SOSTANZIALE IL RISPETTO DELLE REGOLE »

Coronavirus: Pianese (Coisp), a Roma decine di posti di controllo, sostanziale rispetto regole. “Dalle decine di posti di controllo della Polizia di Stato in tutta Roma, è emersa una sostanziale e rassicurante adesione dei cittadini ai comportamenti prescritti al fine di contenere la diffusione del Coronavirus”. Così Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. “Gli agenti, come ha sottolineato il capo della Polizia Franco Gabrielli, stanno lavorando non solo per punire i comportamenti inappropriati, ma soprattutto per spiegare l’utilità delle misure adottate.

Non stanno incontrando particolari difficoltà nel controllo del rispetto delle nuove norme e questa ci sembra già una buona notizia”, conclude.