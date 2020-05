CODIPRA – TRENTO * CAMBIO AL VERTICE: « IL CDA HA NOMINATO AD UNANIMITà MARICA SARTORI COME NUOVO DIRETTORE DEL CONSORZIO, SUBENTRERà AD ANDREA BERTI »

Cambio al vertice per Co.Di.Pr.A., arriva Marica Sartori. Nominata Marica Sartori dal Consiglio di amministrazione di Co.Di.Pr.A. come nuovo direttore che subentrerà ad Andrea Berti, chiamato a dirigere Asnacodi a Roma. Soddisfazione da parte del presidente Giorgio Gaiardelli per il progetto condiviso.

Il Consiglio di amministrazione di Co.Di.Pr.A. – Condifesa Trento nella seduta del 5 maggio ha nominato ad unanimità Marica Sartori come nuovo direttore del Consorzio che a partire dal primo giungo subentrerà ad Andrea Berti, chiamato a dirigere Asnacodi, l’associazione nazionale dei Condifesa.

“Alla base della scelta – spiega Giorgio Gaiardelli, presidente Co.Di.Pr.A. – un progetto condiviso con la nuova direttrice. Progetto che porterà avanti in armonia con l’attuale visione del Consorzio, solide basi sulle quali far crescere una stima reciproca”.

“Credo fortemente nei valori dell’agricoltura – esordisce Marica Sartori – e nel ruolo che gli agricoltori giocano a livello provinciale, regionale e nazionale, specialmente in momenti di difficoltà come quelli che stiamo vivendo a causa dell’emergenza Covid-19. In questo scenario la Gestione del Rischio sarà sicuramente un valore aggiunto per le imprese agricole del nostro territorio, resta a noi proseguire l’ottimo lavoro svolto sino ad oggi per far crescere ulteriormente gli strumenti innovativi a disposizione come i fondi mutualistici, i fondi per la stabilizzazione del reddito, le polizze parametriche senza tralasciare quelle tradizionali il tutto sfruttando, in senso positivo, le potenzialità delle nuove tecnologie, specialmente in vista della nuova programmazione comunitaria”.

Andrea Berti passa le redini di un Consorzio che gode di ottima salute per approdare ad Asnacodi dove avvierà un progetto nazionale che, tra l’altro, mette al centro le peculiarità dei diversi territori “sicuramente il Trentino – evidenzia Berti – sarà uno dei pilastri sui quali verrà costruito il piano di lavoro nazionale e, assieme alle altre realtà importanti italiane, porterà le competenze necessarie per far crescere tutto il sistema della gestione del rischio nazionale”.

Marica Sartori, nata a Rovereto (Trento) è dottore commercialista, vanta esperienza in diversi ambiti economico-finanziari e dal 2017 ha coperto il ruolo di responsabile regionale dei servizi di assistenza e consulenza fiscale di Coldiretti. Ricopre incarichi istituzionali tra i quali è sindaco effettivo in Trentino Digitale S.p.A. e membro del Comitato Incentivi Imprese Legge 6/1999 della Provincia Autonoma di Trento.