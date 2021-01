CODACONS * TIK TOK: « IL BLOCCO DISPOSTO DAL GARANTE PER LA PRIVACY È INUTILE, SU ALTRE PIATTAFORME È POSSIBILE FALSIFICARE LA PROPRIA ETÀ »

Una misura ipocrita e inutile. Così il Codacons giudica il blocco disposto dal Garante per la privacy nei confronti di TikTok.

“Il provvedimento del Garante non colpisce il cuore del problema, che è quello dei rischi legati ai social network, della violenza che dilaga su tali piattaforme e delle conseguenze che hanno sullo sviluppo mentale dei più giovani – spiega il presidente Carlo Rienzi – Intervenire solo su Tiktok avrà come unica conseguenza quella di spostare i minori verso altri social, senza risolvere realmente il problema”.

“Nonostante decine e decine di denunce presentate dal Codacons contro immagini violente e pericolose pubblicate sui social, e contro alcuni noti influencer che utilizzano tali strumenti per diffondere messaggi sbagliati, nulla è stato fatto per tutelare i soggetti più giovani e quindi influenzabili – prosegue Rienzi – Senza contare che su altre piattaforme è possibile falsificare la propria età e creare facilmente account pur non avendo l’età minima richiesta”.

Per tale motivo il Codacons ritiene ipocrita una misura che colpisce solo Tiktok, e chiede un giro di vite per tutti i social network che, specie in questo momento in cui i giovani sono soli, possono avere effetti devastanti sulla psiche dei minori.