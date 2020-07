(leggi le altre news di Opinione) CODACONS – ROMA * VATICANO: « VIA I TARIFFARI DELLE MESSE, FINALMENTE LA FEDE NON HA PREZZO E NON VA FATTA PAGARE AI CREDENTI » Soddisfatto il Codacons per la decisione del Vaticano di eliminare i tariffari delle parrocchie per messe e sacramenti. “Finalmente la Chiesa si attiva per superare le richieste economiche delle parrocchie nei confronti dei cittadini per la celebrazione dei sacramenti o le Messe – spiega il presidente Carlo Rienzi – Una prassi odiosa che imponeva un prezzo alla fede, e che finiva per far pagare ai credenti la propria religiosità, contravvenendo ai principi stessi della Chiesa”. “Tale rivoluzione comporterà un evidente risparmio economico per i fedeli, e lascerà ai singoli cittadini la scelta su come sovvenzionare le parrocchie sulla base delle proprie possibilità e senza sottostare a tariffari più adatti ad una impresa commerciale che ad una istituzione religiosa” – conclude Rienzi. Foto: archivio Agenzia giornalistica Opinione

