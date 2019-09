CODACONS – ROMA * AUTOSTRADE: « OK A OPERAZIONE TRASPARENZA, FORNIRÀ GARANZIE E GLI AUTOMOBILISTI POTRANNO OTTENERE INFORMAZIONI ESSENZIALI SULLA SICUREZZA »

Il Codacons accoglie con favore l’operazione trasparenza lanciata oggi da Autostrade per l’Italia attraverso la pubblicazione di tutti gli atti relativi alla gestione della rete.

“Si tratta di un importante passo in favore degli utenti dei servizi autostradali, che godranno così di maggiore trasparenza e di ulteriori garanzie sull’attività della società con particolare riferimento ad aspetti, come quello della sicurezza, che li interessano in modo diretto – spiega il presidente Carlo Rienzi – In tal modo gli automobilisti potranno ottenere tutte le informazioni utili sui tratti di rete di loro interesse senza delegare a terzi e senza dover ricorrere alla mediazione di altri soggetti”.

Tale iniziativa inoltre consentirà di verificare se vi siano state, ad opera di dipendenti infedeli, falsificazioni di atti e verbali o altre irregolarità, contro le quali speriamo l’azienda voglia attivare le dovute azioni legali.