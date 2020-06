CODACONS * INDUSTRIA: « LA PRODUZIONE REGISTRA NUMERI PEGGIORI DELLA CRISI ECONOMICA DEL 2008, PER I BENI DI CONSUMO DUREVOLI MAXI-CALO DEL -84,2% »

Il calo della produzione industriale è pesantissimo, e senza precise misure di sostegno per l’industria ci vorranno decenni per tornare ai livelli pre-Covid. Lo afferma il Codacons, commentando i dati forniti oggi dall’Istat.

“Si tratta di un tonfo che va oltre di ogni previsione, e i numeri dell’Istat sull’industria non hanno precedenti e sono addirittura peggiori di quelli registrati nel nostro paese durante la crisi economica del 2008 – afferma il presidente Carlo Rienzi – Basti pensare che per i beni di consumo durevoli la produzione è scesa del -84,2% rispetto allo scorso anno, ad un passo dall’azzeramento!”.

“Il Governo deve varare specifiche misure di sostegno per il comparto industriale, che rappresenta il motore del paese, perché senza interventi urgenti ci vorranno anni e anni per tornare ai livelli pre-Covid, e saranno bruciati migliaia di posti di lavoro con effetti devastanti per la nostra economia” – conclude Rienzi.