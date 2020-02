CODACONS * CORONAVIRUS – TRUFFE PORTA A PORTA: « FINTI ADDETTI DELLA CROCE ROSSA OFFRONO CONTROLLO TAMPONE PER OTTENERE DENARO ED ENTRARE NELLA CASE »

Dopo la truffa dei prezzi di gel igienizzanti e mascherine venduti sul web a prezzi esorbitanti, si stanno registrando in Piemonte, Lombardia e Veneto truffe “porta a porta”, con finti addetti della Croce Rossa o altri enti sanitari che, con la scusa di eseguire il controllo del tampone per la ricerca del Coronavirus, chiedono denaro o si intrufolano nelle case dei cittadini.

Si tratta di sciacalli senza scrupoli, veri e propri ladri che tentano di raggirare specialmente gli anziani, distraendoli al fine di rubare oggetti preziosi nelle abitazioni o chiedere somme di denaro per i finti controlli medici eseguiti – afferma il Codacons – Per tale motivo presenteremo un esposto a tutte le Procure della Repubblica del Piemonte, della Lombardia e del Veneto, chiedendo di aprire indagini sul territorio per i reati di truffa, violazione di domicilio e violenza privata, accertando i responsabili dei raggiri.

Invitiamo inoltre gli anziani a non aprire la porta a sconosciuti e a non far accedere nelle proprie case chiunque chieda di eseguire tamponi a domicilio.