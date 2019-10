COALIZIONE CENTRODESTRA BRENTONICO (TN) * COMUNALI MAGGIO 2020: « ACCORDO POLITICO FIRMATO LEGA TRENTINO – LA CIVICA – PATT, MESSE DA PARTE DIVERGENZE DEL PASSATO »

Il giorno 11 ottobre, contestualmente a un incontro politico, i referenti locali brentegani di Lega Trentino, La Civica e PATT (rispettivamente Massimo Raffaelli, Luigi Tramonti e Mauro Mazzurana) che, per inciso, avevano sostenuto alle provinciali dello scorso ottobre le relative liste, hanno sottoscritto un accordo (che allego) in vista delle comunali che si terranno nel comune di Brentonico nel maggio del prossimo anno.

Mettendo da parte alcune divergenze del passato di ordine esclusivamente politico, abbiamo deciso, sulla base delle evidenti unità d’intenti e della comune visione del mondo territoriale, rurale, autonomista e tradizionale, di presentarci insieme alle elezioni comunali. Necessità questa dettata dalla eccessiva frammentazione politica che la nostra realtà vive da molti anni, tesa tra modelli vetusti e una “novità” che fatica a nascere compiutamente e a trovare piena espressione. La nostra alleanza, che nell’accordo abbiamo chiamato “Fronte Autonomista” punta a restituire una casa a tutti i cittadini che si sentano brentegani e trentini prima che esponenti di un partito, quale esso sia, in nome di un territorialismo sano e propositivo che trova nell’autonomia della nostra terra la sua realizzazione più evidente e apprezzabile.

Il nostro gruppo sarà un gruppo plurale, lontano tanto dai settarismi politici quanto dalle logiche del notabilato locale che troppo spesso nei piccoli comuni hanno mano libera. Saremo quindi aperti alle differenze e alle sensibilità di aree differenti.

Un gruppo, il nostro, pronto a dialogare non solo con i cittadini e con la Giunta Provinciale ma anche con tutti i Comuni confinanti, dal Baldo alla Vallagarina, consapevoli di vivere una realtà locale tra le più importanti dal punto di vista strategico e di confine.

Un’alleanza, un Fronte Autonomista quindi, fondato prima di tutto su una Heimat, unità indissolubile di Sangue e Suolo, e su una Weltanschauung, visione del Mondo, comuni, che pone il territorio prima dei partiti e delle loro logiche.

I lavori per la stesura del programma con il quale intendiamo presentarci alle elezioni sono già iniziati e sono attualmente in pieno svolgimento. Molti, persino al di là delle nostre iniziali ottimistiche previsioni, sono i punti programmatici sui quali è stata trovata la massima convergenza. Stiamo ragionando segnatamente su temi quali la problematica dei medici di famiglia, il collegamento delle stazioni sciistiche, lo sviluppo dei settori trainanti dell’economia, l’autonomia scolastica e la più generale gestione delle risorse e degli investimenti, con una particolare attenzione riservata alla per noi tragica questione dello spopolamento delle frazioni minori.

Il nostro “Fronte Autonomista” è disposto ad accogliere tutti coloro che ne condivideranno il programma e che saranno disposti a lavorare per quel rilancio e per quel cambiamento che la nostra realtà aspetta da troppo tempo.

*

Mauro Mazzurana

PATT – Segretario sezione PATT comune di Brentonico

Massimo Raffaelli

Lega Trentino – Consigliere comunale comune di Brentonico

Luigi Tramonti

La Civica – Coordinatore di valle de La Civica per la Vallagarina