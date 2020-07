CO.DI.PR.A – CONSORZIO DIFESA PRODUTTORI AGRICOLI TRENTO * ASSEMBLEA GENERALE: ZANOTELLI, « PER IL NOSTRO TERRITORIO IMPORTANTI GLI STRUMENTI DI GESTIONE RISCHIO »

L’Assemblea Generale del Condifesa di Trento ha approvato il bilancio 2019. Si conferma l’importanza dei fondi per stabilizzare il reddito di allevatori e frutticoltori e contro i danni da fitopatie, il presidente Gaiardelli: strumenti fondamentali per continuare a tutelare l’agricoltura provinciale.

Bilancio in ottima salute con un patrimonio netto al 31 dicembre 2019 di oltre 12 milioni di euro e valori assicurati in continua crescita.

In una veste telematica, inusuale per il Consorzio di difesa dei produttori agricoli di Trento (Co.Di.Pr.A.), è stato approvato venerdì scorso dai Soci partecipanti all’Assemblea Generale il bilancio 2019.

Dati di bilancio presentati ai soci da Marica Sartori, direttore di Co.Di.Pr.A. “i numeri evidenziano uno stato di salute del Consorzio ottimale, con un patrimonio di oltre 12 milioni di euro (+10% rispetto al 2018) e un costo del denaro contenuto che ha permesso di anticipare quasi 60 milioni di euro in favore dei nostri associati. La nuova sfida – ha precisato Sartori – per il mondo della Gestione del Rischio, ma non solo, riguarda la futura Politica Agricola Comune e il periodo transitorio che ci porterà alle nuove regole comunitarie. Nuova PAC che conferma l’importanza degli strumenti assicurativi classici e innovativi, come i Fondi per la stabilizzazione del reddito”.

Proprio i fondi di stabilizzazione del reddito, sono stati uno dei punti discussi durante l’Assemblea Generale “uno strumento di gestione del rischio innovativo – ha spiegato Giorgio Gaiardelli, presidente Co.Di.Pr.A. – introdotto nel 2017 dalla Comunità europea che ci permetterà di tutelare ulteriormente le nostre aziende agricole. Co.Di.Pr.A. è stato tra i primi in Italia ed in Europa ad attivare questi nuovi fondi, permettendo di intercettare quasi 7 milioni di euro dalla Comunità Europea nel 2019”. Un approccio nuovo alla gestione del rischio fortemente spinto dalla politica agricola comunitaria incentivandone l’utilizzo anche attraverso una contribuzione del 70% a fondo perduto – ha spiegato Gaiardelli. Dopo le numerose adesioni ai Fondi IST pervenute nel 2019 anche per la campagna in corso possiamo dire che circa il 90% degli agricoltori che hanno sottoscritto una polizza a copertura dei danni a meleti hanno aderito ai Fondi – conclude il presidente”.

L’Assemblea è stata chiusa da Giulia Zanotelli, assessore all’agricoltura della nostra provincia, che ha voluto sottolineare l’importanza degli strumenti di gestione del rischio per il nostro territorio.

Anche Andrea Berti, nel nuovo ruolo di direttore di Asnacodi, ha voluto evidenziare le sfide che il comparto agricolo dovrà affrontare, su tutte i cambiamenti climatici e la necessità di innovare sfruttando le potenzialità delle nuove tecnologie.

I numeri del Bilancio Co.Di.Pr.A.

Patrimonio Netto del Consorzio: 12.188.478,08 euro

Dotazione totale dei Fondi Mutualistici: 18.511.437,30 euro

Liquidazioni indennizzi a favore dei soci: circa 40 milioni di euro

Valore Assicurato: Oltre 400 milioni di euro