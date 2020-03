CNA TRENTINO ALTO ADIGE * RISTRUTTURAZIONI: « SCOSSA ALLA FILIERA DELL’EDILIZIA, NECESSARIO COINVOLGERE LE BANCHE »

Potenziare l’ecobonus alzando al 100% la detrazione per i lavori di efficientamento energetico degli edifici rappresenta una delle misure più efficaci per imprimere una scossa al sistema economico.

La CNA Trentino Alto Adige giudica positivamente l’indicazione del ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, nell’ambito di un pacchetto di interventi per sostenere le attività più colpite dall’emergenza sanitaria.

“Il rafforzamento dell’ecobonus – sostiene la CNA regionale – impone di porre particolare attenzione alla salvaguardia delle micro e piccole imprese che non possono sostenere il gravoso onere di anticipare benefici fiscali per conto dell’amministrazione dello Stato. Tanto più in un momento di crisi acuta che sta già deteriorando i livelli di liquidità delle imprese”.

La CNA conferma la totale disponibilità a collaborare con il Mise e il Governo a livello nazionale e con le Province di Bolzano e Trento a livello territoriale per definire misure efficaci per affrontare una fase straordinaria e rilancia la proposta di aprire rapidamente un confronto con le istituzioni comunitarie per coinvolgere gli intermediari finanziari nella gestione dei crediti d’imposta, essendo i soggetti naturalmente preposti a tale attività.