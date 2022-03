CNA TRENTINO ALTO ADIGE * BOLLETTE: « COSTO ENERGIA FUORI CONTROLLO, BISOGNA MUOVERSI SUBITO PER TROVARE DELLE SOLUZIONI TAMPONE »

10.23 - mercoledì 9 marzo 2022

Costo energia fuori controllo, CNA chiede sistemi di sostegno per le imprese. Gli artigiani preoccupati: presto le aziende potranno avere problemi di liquidità. “Bisogna muoversi subito per trovare delle soluzioni tampone”, così vertici della Confederazione regionale.

Basta dare un’occhiata ai valori del PUN (prezzo unico nazionale) pubblicati dal mercato elettrico per capire che il mondo energetico sta attraversando una tempesta senza precedenti. Il costo della componente energia è totalmente fuori controllo. Se una settimana fa si aggirava intorno ai 270 euro a MWh, oggi è salito a oltre 580 euro a MWh. “Che tradotto – spiega il direttore di CNA-SHV Alto Adige Gianni Sarti – significa un aumento del 114% in sei giorni. Il dramma è che gli effetti di questa drastica impennata si vedranno fra qualche settimane. Tra fine marzo e inizio aprile quindi saranno molte le aziende che si troveranno ad affrontare problemi di liquidità legati anche all’arrivo di bollette roventi”. Un quadro che preoccupa la Confederazione che, per voce del presidente regionale Claudio Corrarati, chiede l’attivazione immediata di sistemi di sostegno a livello locale.

“Le bollette arrivate in queste ultime settimane hanno già messo in difficoltà molte delle piccole e medie imprese del nostro territorio e la situazione, visti l’aggravarsi della crisi mondiale dopo l’inizio della guerra in Ucraina e i dati di questi giorni, non tenderà a migliorare nel breve periodo. Non possiamo aspettare che le nostre aziende si ritrovino in crisi di liquidità. Dobbiamo agire subito prevedendo a livello locale una moratoria dei pagamenti delle bollette, come già avvenuto nel 2021, ma facendo anche in modo che istituti di credito e cooperative di garanzie mettano in piedi sistemi di sostegno per la liquidità”.