CNA TRENTINO ALTO ADIGE * AMMORTIZZATORI SOCIALI LAVORATORI DITTE ARTIGIANE: « CHIESTO AI MINISTRI GUALTIERI E CATALFO L’IMMEDIATO TRASFERIMENTO A FSBA DEI SOLDI GIà STANZIATI »

“CNA, insieme alle altre Organizzazioni Datoriali e CGIL CISL e UIL, ha formalmente chiesto ai ministri Catalfo e Gualtieri un diretto e tempestivo interessamento per l’integrale trasferimento delle risorse al Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato, l’unico strumento in grado di fornire le prestazioni di sostegno al reddito ai dipendenti delle imprese artigiane che hanno ridotto o sospeso la loro attività lavorativa in seguito all’emergenza epidemiologica”. Lo rende noto CNA Trentino Alto Adige.

“In questi mesi – precisa il presidente regionale, Claudio Corrarati – FBSA ha ottenuto un importante stanziamento economico dal Governo per far fronte alle numerose domande pervenute e ha lavorato al massimo dell’efficienza gestionale e organizzativa per garantire una tempestiva erogazione degli ammortizzatori sociali. Nonostante questi sforzi, sono ancora molti i lavoratori che attendono le prestazioni di sostegno al reddito relative ai mesi di aprile, maggio e giugno, nei confronti dei quali FSBA non ha più alcuno spazio di azione, avendo già anticipato tutte le risorse accumulate negli anni per far fronte alle oltre 750 mila domande pervenute Adesso ribadiamo la necessità di agire subito. Le imprese cercano di resistere, anticipando spesso alle maestranze questi importi pur di non perdere o mortificare il valore del capitale umano, il Governo peṛ sembra sordo”.

CNA regionale sottolinea che “il ritardo nel trasferimento delle risorse già stanziate, che di fatto impedisce a FSBA di operare, è ormai diventato intollerabile per imprese e lavoratori e, per questo motivo, è necessario un intervento immediato delle istituzioni volto a disporne l’integrale trasferimento. Serve, inoltre, un nuovo stanziamento di almeno 500 milioni di euro per dare piena risposta alle domande già presentate, nonché per finanziare ulteriori settimane di sostegno al reddito a favore delle imprese che hanno già esaurito le diciotto settimane e che non sono in condizione di ripartire. Senza questa proroga e queste nuove risorse, le imprese artigiane rischiano di subire danni indelebili, che inevitabilmente avranno gravissime ripercussioni su tutto il tessuto economico del Paese, vanificando quindi gli sforzi finora fatti”.