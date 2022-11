CNA TN-AA * LAVORO: CORRARATI, « SETTEMBRE HA SEGNATO UNA NUOVA CRESCITA DELL’OCCUPAZIONE TRA ARTIGIANATO E PICCOLE IMPRESE, DIVERSI I FATTORI TRAINANTI »

16.56 - giovedì 03 novembre 2022

Lavoro. Indagine CNA: a settembre continua la crescita dell’occupazione tra artigianato e piccole imprese. Crescono contratti a tempo indeterminato e apprendistato. Corrarati: “Segno di come, nonostante la crisi, le piccole e medie imprese continuino ad investire nel bene più prezioso, i propri collaboratori”.

Settembre ha segnato una nuova crescita dell’occupazione tra artigianato e piccole imprese. Diversi i fattori trainanti, non da ultimo le condizioni metereologiche favorevoli, che hanno sostenuto il turismo e più in generale le attività all’aperto.

A rilevarlo l’Osservatorio lavoro CNA, curato dal Area studi e ricerche della Confederazione, che analizza a cadenza mensile le tendenze del mercato del lavoro nell’artigianato e nelle piccole imprese fin dal 2014.

Rispetto a settembre 2021 l’aumento di quest’anno è pari al 2 per cento. Una diminuzione dello 0,5 per cento, invece, si registra nei confronti di agosto. Un dato che non deve destare sorpresa né preoccupazione in quanto alla fine dell’estate tradizionalmente scadono molti contratti di natura temporanea attivati proprio per fare fronte alla crescita della domanda per esigenze stagionali.

A settembre sono aumentate del 2,7 per cento le assunzioni e del 4,2 per cento le cessazioni. Per quanto riguarda le tipologie contrattuali, a fare la parte del leone sono stati i contratti a tempo determinato (applicati al 54 per cento dei nuovi assunti), contratti che assicurano ai ‘piccoli’ la flessibilità di cui hanno bisogno e ai dipendenti retribuzione e diritti garantiti anche ai contrattualizzati a tempo indeterminato. Rimarchevoli sono anche i segni ‘più’ per i contratti a tempo indeterminato (+14 per cento) e per l’apprendistato (+19,8 per cento).

“Se da una parte – commenta il presidente di CNA Trentino Alto Adige Claudio Corrarati – a farla da padrona sono ancora i contratti a tempo determinato, segno di flessibilità, ma anche che i timori per il prossimo futuro restano, dall’altra l’aumento in contemporanea dei contratti a tempo indeterminato e dell’apprendistato sono testimonianza di quanto, nonostante il perdurare dei fattori socio-economici di incertezza dovuta alla crisi internazionale e alle sue conseguenze, le imprese artigiane micro e piccole puntino sul consolidamento degli organici e continuino ad investire nel bene più prezioso, i propri collaboratori, rendendo stabile e fidelizzato il rapporto tra lavoratori e datori di lavoro”.