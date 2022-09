CNA-SHV BOLZANO – BOZEN * ASSEMBLEA NAZIONALE – TAORMINA: « LE IMPRESE HANNO BISOGNO DI PROSPETTIVE, DALLA CRISI ENERGETICA ALLE SFIDE PNRR »

10.25 - sabato 24 settembre 2022

La crisi energetica che, ha ricordato il presidente nazionale CNA Dario Costantini, ha portato le aziende a fare i conti con un aumento del 300% nei primi mesi di questo 2022 e che senza interventi rischia di provocare la decimazione di intere filiere produttive, ma anche le sfidqe del PNRR e la mancanza di lavoratori specializzati sono alcuni dei temi toccati a Taormina nell’assemblea nazionale di CNA, alla quale ha partecipato anche una delegazione altoatesina capitanata dal presidente territoriale Paolo Ferrazin, dal vicepresidente Rodolfo Gabrieli e dal segretario Gianni Sarti.

Un messaggio chiaro è stato lanciato dal palco del Palazzo dei Congressi a chi, all’indomani del voto, guiderà il Paese: le impresehanno un bisogno vitale di una prospettiva di lungo termine, di scala europea, entro cui determinare obiettivi e azioni conseguenti. “Siamo convinti – dichiarano il

presidente Ferrazin e il vicepresidente Gabrieli – che all’introduzione nell’immediato di interventi mirati per ridare fiato alle aziende in crisi di liquidità, istituendo a livello locale come più volte richiesto da CNA Alto Adige un fondo straordinario alimentato dagli extraprofitti Alperia, si debba intervenire al più presto con misure strutturali che permettano alle nostre aziende di proiettarsi con fiducia verso il futuro.Le piccole e medie imprese sono pronte a fare la propria parte”.

*

Foto: da destra Paolo Ferrazin, Rodolfo Gabrieli, Gianni Sarti, Lorena Palanga