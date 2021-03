CNA IMPRESA DONNA – TRENTINO ALTO ADIGE * LAVORO E PARI OPPORTUNITÀ: « CRESCE L’IMPEGNO PER RENDERE DEFINITIVO QUESTO CONNUBIO, LE PICCOLE IMPRESE CI STANNO GIÀ LAVORANDO »

Lavoro e pari opportunità, cresce l’impegno per rendere definitivo questo connubio. Le piccole imprese ci stanno già lavorando, come testimonia l’indagine di CNA Impresa Donna sul differenziale retributivo nelle imprese.

Nelle imprese di piccole dimensioni, secondo l’indagine, la parità di stipendio tra uomini e donne è quasi realtà. Nelle imprese fino a nove dipendenti il divario è dell’1,6%, addirittura inferiore a quello del comparto pubblico”.

“I nostri dati – argomenta Maria Rosaria D’Agostino, referente di CNA Impresa Donna in Trentino Alto dige – vanno in controtendenza e fanno capire come le imprese di piccole dimensioni mostrano di essere un luogo di parità, integrazione e buone pratiche. Al crescere, però, delle dimensioni delle imprese che diventano quindi più strutturate e gerarchiche, i nostri dati si avvicinano a quelli della media nazionale riportati dall’Istat. Ciò dimostra che la dimensione dell’impresa e, quindi la relazione personale, permette di superare i pregiudizi e gli stereotipi”.

La pandemia ha colpito duramente soprattutto le imprenditrici. “La grande difficoltà per le donne – aggiunge Maria Rosaria D’Agostino – è da sempre il riuscire a conciliare la vita lavorativa con gli impegni familiari. L’arrivo del Covid ha accentuato questo problema, reso ancor più drammatico dalla chiusura delle scuole, senza dimenticare inoltre che la crisi ha colpito in particolare le attività dove sono presenti in maggior misura le donne”.

A testimoniare le tante difficoltà legate alla conciliazione famiglia-lavoro sono i dati dell’indagine realizzata in occasione della festa della donna dal Centro studi CNA, in collaborazione con CNA impresa Donna, su un campione rappresentativo di iscritte alla Confederazione, dalla quale emerge che la maggioranza delle imprenditrici chiede investimenti in servizi per l’infanzia (asili nido e scuole materne) e per l’assistenza agli anziani. “Abbiamo bisogno di servizi che rendano possibile il lavoro sia per gli uomini che per le donne – conclude la referente regionale di CNA Impresa Donna – Questo è il grande gap da affrontare insieme ovviamente a quello della retribuzione, ma sono due aspetti figli dello stesso problema”.