CNA FITA TRENTINO ALTO ADIGE * AUTOTRASPORTO: CAVALLARO, « CONTRARI ALLA EVENTUALE ABOLIZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO  »

CNA Fita Trentino Alto Adige è del tutto contraria alla eventuale abolizione delle misure di sostegno a favore dell’autotrasporto.

La bozza del decreto sul clima prevederebbe la progressiva cancellazione dei sussidi fiscali considerati dannosi per l’ambiente. Nella lista rientrerebbero anche i sussidi all’autotrasporto merci.

“Un provvedimento negativo per il settore – afferma Piero Cavallaro, referente CNA Fita Trentino Alto Adige – ma anche per le casse dello Stato e soprattutto iniquo perché penalizzerebbe anche i veicoli meno inquinanti come gli Euro 6. CNA Fita invita, inoltre, il governo a evitare in ogni modo anche l’aumento delle accise sul gasolio per autotrasporto”.