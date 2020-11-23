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	CLAUDIO CIA (FACEBOOK) * COMUNE TRENTO – DIMISSIONI ASSESSORE ZANELLA: « IL SINDACO IANESELLI IN CAMPAGNA ELETTORALE DEFINÌ UMILIANTE CHIEDERE IL VOTO PER POI NON RESTARE, IL BUE DAVA DEL CORNUTO ALL’ASINO »				


 


 




 


 


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