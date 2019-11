CIVICA TRENTINA * COALIZIONI: « BEN VENGA IL PATT A SUPPORTO DEI CANDIDATI SINDACI DEL CENTRODESTRA, MA NON è ACCETTABILE IL TRANSGENDERISMO POLITICO PROPOSTO DA GOTTARDI »

Ben venga il Patt a supporto dei candidati sindaci del centrodestra, ma non è accettabile il transgenderismo politico proposto dall’assessore Mattia Gottardi, in quanto si tratta di vecchie liturgie da prima Repubblica ormai rifiutate dagli elettori anche in Trentino. È normale che tali metodi non scandalizzino chi, in pochi anni, è passato da Cristiano De Eccher a Corrado Passera, da portavoce di Valduga a Daldoss, per entrare infine in Civica Trentina una settimana prima della chiusura delle liste provinciali.

Per fortuna, il quadro politico generale è molto polarizzato ed è consolidata la presa di coscienza dei trentini, degli italiani e dei popoli europei i quali reagiscono di fronte alla globalizzazione forzata e all’invasione e non intendono morire o diventare minoranza a casa propria e nella propria terra.

La Civica di Gottardi non è dunque la evoluzione di Civica Trentina, quanto piuttosto la riproposizione di un terzo polo centrista pronto al nomadismo politico e finalizzato solo alla ricerca e al mantenimento di posizioni personali di potere.

La serietà e la coerenza politica sono importanti e verranno premiate dagli elettori ed è semplicemente vergognoso che venga richiamata da Gottardi la figura di Rodolfo Borga il quale non ha mai avuto nulla a che fare con il trasformismo politico senza valori e senza identità.

*

Civica Trentina