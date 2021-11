17:02 - 29/11/2021

Per sopravvenute cause di forza maggiore legate alla sicurezza e non dipendenti dalla nostra volontà o operato, l’appuntamento in oggetto sarà posticipato ad una data ed in un luogo che comunicheremo quanto prima. Il nostro impegno sarà quello di poterla realizzare entro la prossima settimana.

*

Gruppo di Cittadinanza Attiva 3.0

Solteri – Magnete – Centochiavi