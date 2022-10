CISL MEDICI * VACCINO ANTI-INFLUENZALE: PAOLI, « SAREMO IN 300 A SOMMINISTRARE, CONTRIBUTO INSOSTITUIBILE ALLA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE OGGI PER L’INFLUENZA IERI PER IL COVID »

18.03 - venerdì 14 ottobre 2022

Saranno circa 300 i medici di Medicina generale che da lunedì somministreranno nei loro studi il vaccino anti-influenzale a tutta la popolazione trentina che ne ha diritto. Sentito il nostro sindacato della medicina generale, APSS infatti si è organizzato, con la fattiva collaborazione della Provincia di Trento, per far arrivare direttamente presso gli ambulatori di tutti i gruppi integrati della medicina generale del territorio, un primo quantitativo di dosi di vaccini per vaccinare l’intera popolazione.Non più quindi spostamenti estemporanei dei nostri medici ai Distretti per ricevere dosi di vaccino con il rischio di perdere tempo senza trovarli, come accaduto negli anni scorsi.

A mano a mano che i medici di base si riforniranno ulteriormente, finite le prime dosi (fino a 180 a testa per i gruppi integrati), seguendo le classi di età e le categorie previste dalle disposizioni nazionali e provinciali, verranno vaccinati over60, persone fragili, personale sanitario, donne in gravidanza e nel post-partum, familiari di soggetti ad alto rischio, addetti ai pubblici servizi di primario interesse collettivo, donatori di sangue e persone che lavorano a contatto con gli animali, persone con esenzione per patologie croniche.

La iniziativa è unica nel suo genere, e la prima in Italia, come ASL e Provincia a supporto dei propri medici di famiglia. Come Cisl medici abbiamo in concordanza di vedute con Assessorato alla salute e APSS fatto fino ad oggi un lavoro proficuo, in un clima di leale collaborazione, mettendo in campo una strategia comune che punta con decisione alla più ampia salvaguardia delle persone che vorranno aderire alla vaccinazione anti-influenzale.

I nostri medici di base ,tutti a prescindere dai sindacati, lavorando ognuno con i propri assistiti, daranno un contributo insostituibile alla salvaguardia della salute oggi per l’influenza come ieri per il Covid e in passato per i test gratuiti agli insegnanti.

È doveroso, anche in questa occasione, ringraziare il dr.Ferro e la dr.ssa Zuccali con tutto il suo staff, per la sensibilità dimostrata nei confronti della nostra categoria, agevolandoci in questo lavoro anche laddove è mancata la protezione civile; nonché l’ing.Da Col per quanto fatto in quest’ultima settimana, con una organizzazione che rasenta la perfezione, tranne qualche sbavatura che possiamo perdonare dato il primo anno di questa sperimentazione.

Dal Tesino alle Giudicarie – Rendena, da Rovereto fino alla Valle di Sole; dal basso Sarca e Ledro fino a Strigno sono arrivati i mezzi della Protezione civile per i nostri gruppi integrati territoriali, il nuovo modello della medicina generale concordato con l’Assessore un anno fa e che attende ora la definizione solo delle reti professionali per completare la riorganizzazione del territorio in vista delle risorse del Pnrr.

L’obiettivo principale è ridurre, come al solito, le complicanze legate all’influenza e, di conseguenza, gli accessi ai pronto soccorsi ed alle sedi di guardia medica; ma anche semplificare ai nostri medici di famiglia la diagnosi e la gestione dei casi sospetti (vista la sintomatologia respiratoria sovrapponibile con diagnosi differenziata per Covid19 e influenza) soprattutto in età adulta per i nostri assistiti.

E se un anno fa la vaccinazione è stata ridotta per chiusura, utilizzo di mascherine e distanziamento sociale, quella che si sta prospettando quest’anno, dovrebbe finalmente riuscire a raggiungere la percentuale di vaccinazione che ci richiede APSS e l’Assessorato alla salute di Trento.

*

Dr. Nicola Paoli

Segretario generale Cisl medici del Trentino