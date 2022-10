CISL MEDICI – TRENTINO * REPLICA AL SINDACO CRAMEROTTI: “ AD ALDENO IL RAPPORTO MEDICO-ABITANTI È A QUOTA 600, UNA MANNA DAL CIELO UNICA IN ITALIA “

14.50 - giovedì 13 ottobre 2022

Prendiamo atto delle dichiarazioni a mezzo stampa, oggi, della Sindaca Cramerotti,di Aldeno, paese di 3190 abitanti, sulla medicina generale.

Ci sbalordisce il fatto che ogni volta che ad Aldeno arriva un medico di base nuovo (e siamo al terzo in meno di un anno oltre i due precedenti), ella dichiari che è arrivato il nuovo medico di Aldeno,come se fosse l’unico!

Corre l’obbligo precisare quindi che quella che arriverà lunedi è solo il più giovane in termini di esperienza dei cinque medici di medicina generale che attualmente lavorano ad Aldeno paese, autorizzati ad aprire studio medico dalla sola APSS e che non solo la professionista è sposata ed abita ad Aldeno.

Segnaliamo poi, che a fronte dell’emergenza medica evidenziata da tutti i quotidiani nazionali e locali, dove si parla di medici che hanno in carico anche 2.000 pazienti e oltre (vedi Bezzecca), con un rapporto ottimale previsto per 1 medico ogni 1.000 abitanti;con disperazione della popolazione trentina nelle valli che è senza medico da mesi;e della politica locale che lamenta la mancanza di medici in ogni angolo del Trentino, ad Aldeno il rapporto attuale è fissato ad un medico ogni 600 abitanti.

Una manna dal cielo unica in tutta Italia!

Ancor più impreziosita, per Aldeno, dalla sede di guardia medica dedicata a pochi passi da Trento, con altri medici che turnano notte e giorno, mentre a Mori, Ala,Taio o Cembra,soprattutto a Cimone o Garniga non si trovano ne sedi né medici di guardia.

Continuando, in riferimento alle dichiarazioni del professionista a mezzo stampa, segnaliamo che i suoi nuovi pazienti hanno diritto a contattarla telefonicamente o per mezzo di segretaria/segreteria telefonica non solo fino alle 10.00 del mattino ma dalle 8 alle ore 20 di tutti i giorni feriali, come previsto dal nostro contratto di lavoro provinciale, nelle ipotesi previste.

Precisiamo, in riferimento alle sue dichiarazioni, per tutta la popolazione di Aldeno, che esiste anche già il gruppo di medicina in associazione con segretaria in paese,ancor prima che lei venisse a lavorare.

Concludendo. Cisl medici coglie l’occasione per rammaricarsi con la Sindaca di Aldeno:avremmo apprezzato da tale Autorità una informativa piu completa sull’attività della medicina generale tutta a disposizione dei suoi concittadini.Non solo che riferisse di un quinto medico, ma anche che fotografasse il servizio già in essere,apprezzando chi fiduciariamente,come gli altri 4 medici di base, costituisce un’offerta già ricca di conoscenza e capacità professionali, lavorando da tempo ad Aldeno.

Medici da lei, invece, completamente ignorati oggi… a futura memoria.

*

Ufficio Stampa Cisl medici del Trentino