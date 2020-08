CISL MEDICI – TRENTINO * COVID – SCUOLA: « LA VERIFICA ANTICORPI A DOCENTI E PERSONALE è GRATUITA E VOLONTARIA DAI PROFESSIONISTI CHE ADERISCONO, È POSSIBILE RIFIUTARE SENZA PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO »

In riferimento alla informativa emanata nella giornata di domenica 16 agosto 2020 dal Direttore Area Cure Primarie dell’ APSS, dott.ssa Sforzin, a tutti i medici di medicina generale che sono a riposo, in ferie, o altrove, e non leggono circolari aziendali, Cisl medici è costretta a rispondere alle notizie ambigue ed incomplete che lasciano aperte le porte a obbighi e carichi di lavoro impossibili da affrontare in questo periodo da parte dei nostri professionisti, peraltro con indicazioni completamente diverse da quelle comunicate e concordate nel recente Comitato provinciale ex art.24 della medicina generale presso l’Assessorato alla salute di Trento solo dieci giorni fa.

Segnaliamo quindi che, diversamente dal contenuto della suddetta informativa domenicale inviata ai medici di famiglia, l’attività di verificare la negatività degli anticorpi al coronavirus nei docenti e personale scolastico al fine di riaprire le scuole nella metà di settembre, richiesta dal Ministro Speranza e per il suo tramite dall’Assessore Segnana, ai nostri medici di base, è effettuata in maniera gratuita e volontaria solo dai nostri professionisti che aderiscono alla proposta, potendo anche rifiutare senza alcun provvedimento sanzionatorio.

Questa alternativa non è chiaramente contemplata nella informativa della dottoressa Sforzin, perchè manca completamente la disciplina dei docenti iscritti a medici che non aderiranno alla campagna predetta, e che per questo non hanno necessità di vedersi recapitare test sierologici rapidi deteriorabili facilmente di cui non sanno che farsene.

Inoltre, i medici disponibili a tale attività stanno ancora aspettando, come promesso in Comitato provinciale della medicina generale, l’elenco dei propri pazienti rientranti nelle categorie ammesse a tale prestazione data a titolo gratuito, che doveva provenire, solo per i volontari medici, dall’APSS su invio da parte del Provveditorato agli studi e dalle scuole private.

Nella comunicazione aziendale ricevuta questo pomeriggio si omette, al contrario, ogni riferimento a questo documento indispensabile per identificare correttamente i docenti legittimati, dal momento che esistono docenti di ruolo e precari, appartenenti a scuole, enti professionali, nidi, pubblici e privati e non devono sorgere dubbi sull’identificazione degli aventi diritto.

Infine non è affatto chiaro quale quantitativo di dispositivi personali di difesa verrebbe fornito per effettuare tale servizio,in mancanza di numeri certi,come assicurato al contrario nella seduta del Comitato provinciale in maniera completa per chi avrebbe dovuto aderire a tale iniziativa, mentre nella predetta lettera si parla superficialmente di quantitativo “ proporzionato” ai test.

Pertanto ribadiamo che, come previsto dal decreto ministeriale del 7 agosto 2020 a firma Ministro Speranza, e ribadito in Comitato provinciale, solo coloro tra tutti i medici di famiglia che danno volontariamente il loro assenso, potranno effettuare, con l’organizzazione che preferiscono, tale servizio gratuito presso i loro studi, tutelati e notificati sulle liste. Questa è la posizione dei medici della Cisl del Trentino, sindacato di maggioranza assoluta della medicina generale.

In assenza di immediate rettifiche ed integrazioni delle linee operativa, rifiuteremo qualsiasi “pacco regalo” gratuito proveniente da APSS o dalla Protezione civile nazionale, non essendo queste le intese a cui si era addivenuti nell’ultimo Comitato ex art.24 della medicina generale il 5 agosto u..s. alla presenza del Dott. Ruscitti, Direttore Generale dell’Assessorato ,del dott.Benetollo, Direttore Generale f.f. dell’APSS unica di Trento e della stessa dott.ssa Sforzin.

*

Dottor Nicola Paoli

Segretario generale Cisl medici del Trentino