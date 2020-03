CISL MEDICI – TRENTINO * CORONAVIRUS: PAOLI, « UN SOLO PAIO DI GUANTI IN NITRILE PER LE VISITE AI NOSTRI PAZIENTI, RUSCITTI ELARGISCA IL SUO AUMENTO RETRIBUITIVO PER ACQUISTARE IL NECESSARIO »

Un solo paio di guanti in nitrile per le visite ai nostri pazienti. Dopo aver ricevuto questa mattina il pacco regalo, attraversando una folla di gente accalcata al piano terra del Centro Servizi sanitari di Mezzolombardo, in attesa di accertamenti, che tossiva ed era senza mascherine, i medici di medicina generale della Cisl medici ci fanno notare che ci è stato consegnato un solo paio di guanti in nitrile, assolutamente necessari per visitare i nostri pazienti Covid19 positivi.

In tempi di penuria delle casse provinciali, ci aspettiamo che il dott.Ruscitti elargisca il suo aumento retribuitivo per acquistare il necessario affinchè i medici, come lui, abbiano di che operare per il bene della nostra gente trentina.

Anche perchè, i “progetti strategici” in periodo emergenziale per cui è stato premiato, sono stati firmati, in parte, anche dalla medicina generale che sta a lui a cuore.

Che Dio ce la mandi buona!

*

Dott. Nicola Paoli

Segretario generale Cisl medici del Trentino