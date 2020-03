CISL MEDICI – TRENTINO * CORONAVIRUS: PAOLI, « LA NOSTRA CATEGORIA A LUTTO, MORTA OGGI A TRENTO LA COLLEGA GRAZIANA DI 52 ANNI COLPITA DAL CONTAGIO COVID-19 »

In ricordo di Gaetana, amica della Cisl medici del Trentino, morta per Coronavirus oggi a 52 anni all’Ospedale santa Chiara (era operativa come Guardia medica a Pozza di Fassa -Tn) per aver creduto in questa APSS, in questa Provincia, che fino all’ultimo ha tenuto nascosta all’evidenza la sua scomparsa.

Quanti altri, oltre a Gaetana? Fra un secolo, forse, si ricorderà che non siamo stati noi,medici del Trentino, i cui nomi saranno cancellati e dimenticati, a salvare molti di voi, ma sia stato un popolo trentino unito e sincero.

Noi saremo morti senza grandi frasi, con semplicità, cercando di rendere onore alle nostre categorie,a salvare i nostri ammalati, a dare la pace alle nostre coscienze,come se si trattasse del nostro competente lavoro quotidiano che aveva diritto ad ogni tutela perchè nessuno di noi doveva morire sul lavoro.

Nel disprezzo di chi non ci ha fatto sapere neppure il nome di chi di noi era morta.

A tutela dell’art.32 della nostra comune Costituzione. A voi giornalisti, ed a voi politici, rimarrà il compito più agevole: quello di tradurre in articoli, ognuno la sua parte, il nostro sogno di una società trentina più umana e meno violenta nei nostri confronti,quale era diventata prima di quest’ultima battaglia in cui comunque abbiamo tutti risposto presente.

Il nostro sogno di una solidarietà di tutti, soprattutto di chi avrebbe potuto e non l’ha fatto, seguire, e non,scavalcare i decreti ministeriali della nostra Patria comune.

Per debellare questa mala pianta e l’insufficienza respiratoria di tutti coloro a cui saremmo stati noi soli a chiudere gli occhi, in sicurezza. Non dovete più tradirci.

Dottor Nicola Paoli

Segretario Generale Cisl Medici – Trentino

ELENCO AGGIORNATO AL GIORNO 27/3/2020 – MEDICI ITALIANI DECEDUTI PER COVID-19

1.Roberto Stella 22 07 1952 † 11 03 2020 Medico di medicina generale – Varese -2.Giuseppe Lanati 24 08 1946 † 12 03 2020-Pneumologo – Como 3.Giuseppe Borghi 19 01 1956 † 13 03 2020-Medico di Medicina Generale – Lodi -4.Raffaele Giura 23 10 1940 † 13 03 2020-Ex primario del reparto di Pneumologia – Como -5.Carlo Zavaritt 23 02 1940 † 13 03 2020-Pediatra e neuropsichiatra infantile – Bergamo -6.Gino Fasoli 09 12 1946 † 14 03 2020-Medico di medicina generale già in pensione richiamato per l’emergenza Covid-19 – Brescia -7.Luigi Frusciante 13 02 1949 † 15 03 2020-Medico di Medicina Generale – Como -8.Mario Giovita 27 04 1954 † 16 03 2020-Medico di Medicina Generale – Bergamo -9.Luigi Ablondi 05 02 1954 † 16 03 2020-Epidemiologo, ex direttore generale dell’Ospedale di Crema – Cremona -10.Franco Galli 28 03 1954 † 17 03 2020-Medico di Medicina Generale – Mantova -11.Ivano Vezzulli 27 12 1958 † 17 03 2020-Medico di Medicina Generale e medico dello sport – Lodi -12.Massimo Borghese 12 03 1957 † 18 03 2020–Specialista in Otorinolaringoiatria e Foniatria – Napoli – 13.Marcello Natali 13 09 1963 † 18 03 2020-Medico di Medicina Generale , segretario della Federazione dei medici di Medicina generale di Lodi – Lodi 14.Antonino Buttafuoco 14 06 1953 † 18 03 2020-Medico di Medicina Generale – Bergamo -15.Giuseppe Finzi 21 04 1957 † 19 03 2020-Ematologo e docente a contratto di Malattie vascolari all’Università di Parma – Parma-16.Francesco Foltrani 08 02 1953 † 19 03 2020-Medico di Medicina Generale – Macerata -17.Andrea Carli 02 05 1950 † 19 03 2020Medico di Medicina Generale – Lodi -18.Bruna Galavotti 03 04 1933 † 19 03 2020 (data segnalazione)-Psichiatra, Decana dell’Associazione Donne Medico di Bergamo – Bergamo -19.Piero Lucarelli 14 01 1946 † 19 03 2020 (data segnalazione)-Anestesista – Bergamo -20.Vincenzo Leone 23 01 1955 † 21 03 2020-Medico di medicina generale, vicepresidente SNAMI – Bergamo -21.Antonio Buonomo 14 01 1955 † 21 03 2020-Medico legale – Napoli -22.Leonardo Marchi 01 01 1956 † 21 03 2020-Medico infettivologo, direttore sanitario Casa di Cura San Camillo – Cremona -23.Manfredo Squeri 06 01 1944 † 23 03 2020-Già medico ospedaliero, attualmente responsabile del reparto di Medicina nella Casa di Cura Piccole Figlie di Parma convenzionata con SSN – Parma -24.Rosario Lupo 02 10 1955 † 23 03 2020-Medico legale – Bergamo -25.Domenico De Gilio 09 11 1953 † 19 03 2020-Medico di medicina generale – Lecco 26.Calogero Giabbarrasi 28 09 1951 † 24 03 2020-Medico di medicina generale – Caltanissetta -27.Renzo Granata 28 09 1951 † 23 03 2020-Medico di medicina generale – Alessandria -28.Ivano Garzena 07 10 1971 † 23 03 2020-Odontoiatra – Torino -29.Ivan Mauri 30 09 1950 † 24 03 2020-Medico di medicina generale – Lecco -30.Gaetano Autore 12 12 1951 † 25 03 2020-Medico di medicina generale – Napoli -31.Vincenza Amato 22 05 1954 † 24 03 2020-Dirigente Medico Responsabile U.O.S. Igiene Sanità Pubblica del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – Bergamo -32.Gabriele Lombardi 20 08 1951 † 18 03 2020-Odontoiatra – Brescia -33.Mario Calonghi 14 03 1965 † 22 03 2020-Odontoiatra – Brescia-34.Marino Chiodi 30 05 1949 † 22 03 2020-Oculista – Bergamo -35.Carlo Alberto Passera 20 05 1957 † 25 03 2020-Medico di medicina generale – Bergamo-36Francesco De Francesco 09 03 1938 † 23 03 2020-Pensionato, già medico ospedaliero, scultore e pittore – Bergamo -37.Antonio Maghernino 14 09 1960 † 25 03 2020-Medico di continuità assistenziale – Foggia -38.Flavio Roncoli 08 05 1930 † 03 2020-Pensionato – Bergamo -39.Marco Lera 30 10 1951 † 20 03 2020-Odontoiatra – Lucca -40.Giulio Titta 23 02 1947 † 26 03 2020-Medico di medicina generale, ex-segretario FIMMG – Torino -41Benedetto Comotti, 06 05 1945 † 26 03 2020-Ematologo – Bergamo-42.Anna Maria Focarete 22 06 1950 † 27 03 2020-Consigliere Provinciale FIMMG, Presidente SIMG e già consigliere dell’Ordine Prov. dei Medici – Lecco -43.Dino Pesce 16 01 1946 † 26 03 2020-Medico internista, per vent’anni primario del reperto di medicina generale dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena – Genova -44.Giulio Calvi 19 10 1947 † 26 03 2020-Medico di medicina generale – Bergamo-45.Marcello Ugolini 01 05 1949 † 27 03 2020-Pneumologo, consigliere dell’Ordine dei Medici – Pesaro Urbino -46Abdel Sattar Airoud 23 06 1945 † 16 03 2020-Medico di medicina generale – Piacenza -47-Giuseppe Maini 24 01 1946 † 12 03 2020-Medico di medicina generale – Piacenza -48.Luigi Rocca 24 12 1926 † 26 03 2020-Pediatra – Piacenza 49.Maurizio Galderisi 31 08 1954 † 27 03 2020-Cardiologo e professore di Medicina Interna all’Università Federico II di Napoli – Napoli -50.Leone Marco Wischkin 23 03 1949 † 27 03 2020 (data segnalazione)-Medico internista – Pesaro Urbino …