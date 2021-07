CISL FP – TRENTINO * CASO SARA PEDRI: “ CHIEDIAMO MASSIMA CHIAREZZA PER GLI OPERATORI DELLA SANITÀ “

“La richiesta è quella della massima chiarezza per tutelare gli operatori”. A dirlo Giuseppe Pallanch’ segretario della Cisl Fp, Silvano Parzian, Sandro Pilotti e Alfio Traverso che seguono il comparto per il sindacato di via Degasperi.

La Cisl Fp interviene sulla vicenda che riguarda la scomparsa di Sara Pedri e le difficoltà all’interno del reparto di ostetricia e ginecologia, oggetto delle visite ministeriali.

“Grave – spiega la Cisl Fp – che si arrivi all’interessamento da Roma per fare piena luce sul caso. L’azienda provinciale per i servizi sanitari e la Provincia devono naturalmente collaborare in modo serio e responsabile. Ma arrivati a questo punto è necessario che le autorità intervengano per garantire le massime tutele ai professionisti che con spirito di abnegazione si sono sempre messi a disposizione per fornire un servizio umano e di altissima qualità. Un modus operandi che però deve salvaguardare le professionalità di tutti i reparti”.

Il sindacato chiede alle parti, in particolare Apss e Pat, di fare la propria parte.

“Non accettabile che venga portata avanti una raccolta firme che rischia di creare divisioni e paure. Chiediamo di raccogliere un questionario anonimo per valutare il benessere organizzativo. È necessario un clima per quanto possibile sereno: le parti sociali sono a disposizione anche per tutte le informazioni come già segnalato in questi mesi. Vigiliamo sull’intera situazione e siamo pronti a intervenire nelle sedi opportune perché una risposta dell’Azienda non è solo opportuna ma doverosa”, concludono Pallanch, Traverso, Pilotti e Parzian