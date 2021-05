CIRCOLO “ VECCHIE QUERCE ” / ROVERETO (TN) * TERZA ETÀ: SOINI, « IL NOSTRO INTENTO È AVVIARE UN PROCESSO CULTURALE CHE METTA IN RISALTO LE POTENZIALITÀ DELLE PERSONE MENO GIOVANI »

Dopo la sua costituzione, avvenuta qualche tempo fa, e a causa della crisi pandemica, il Circolo non ha potuto operare per evidenti limiti logistici.

Nei giorni scorsi, con l’elezione del Presidente Guerrino Soini, già Dirigente Provinciale del Dipartimento Famiglia di FdI, si è dato corso alla fase operativa di una realtà che, nel segno dei valori espressi da Fratelli d’Italia di cui fa parte come Circolo Ambientale pur non esercitando attività politica ai sensi dello Statuto dello stesso Partito, vuole valorizzare quella parte di società che vive la terza età.

Ciò non per volersi sostituire ad altre realtà che operano nel medesimo settore sostenendo gli anziani dal punto di vista economico, sanitario, sociale; il nostro intento è avviare un processo culturale che metta in risalto le potenzialità, a volte represse, delle persone meno giovani nei settori che caratterizzeranno il nostro operare c che si possono sintetizzare:

a) nella salvaguardia della famiglia intesa come generatore naturale della società attraverso l’unione di un uomo ed una donna,

b) nella difesa dei diritti dei minori: alla vita, all’educazione scolastica priva di indottrinamento coatto, all’educazione familiare condotta da un padre ed una madre,

c) nella tutela del diritto degli anziani ad una vita di relazione e di scambio culturale in ambito umanistico, scientifico, storico ed antropologico,

d) nel mettere a disposizione di tutti la storia e l’esperienza maturata, da chi non è più giovane, per favorire uno scambio intergenerazionale che oggi appare ostico data la ricerca di ogni fascia d’età di un proprio ambito nel quale far prevalere le proprie idee ed il proprio” modus operandi”.

Tutto ciò, in breve, allo scopo di migliorare i rapporti interpersonali tra generazione acquisendo ciò che di più positivo emerge da ciascuno, favorendo così un impegno civile che veda andare nella stessa direzione persone che appartengano a tutto l’arco sociale.

*

Guerrino Soini

Circolo Vecchie Querce IL Presidente