CIRCOLO SURF TORBOLE * ATTIVITà SPORTIVA: « CON GIUGNO INIZIANO I CORSI DI WINDSURF E KITESURF DEDICATI SOPRATTUTTO AI GIOVANI (8-16 ANNI) »

Dopo l’apertura del circolo ai soci e l’inizio degli allenamenti per le squadre agonistiche, con il mese di giugno al Circolo Surf Torbole iniziano anche i corsi di windsurf e kitesurf dedicati soprattutto ai giovani (8-16 anni). Un’occasione d’oro poter imparare discipline che sono in totale contatto con la natura, in un ambiente, qual è il Garda Trentino, che il mondo ci invidia.

La garanzia della professionalità viene offerta dagli istruttori federali, che nel tempo hanno formato decine di ragazzi, che poi si sono appassionati e hanno proseguito con l’attività pre-agonistica e agonistica, raggiungendo spesso brillanti risultati, ma soprattutto hanno fatto e fanno ancora parte di un gruppo affiatato di amici con la stessa passione. Non mancano tariffe agevolate per figli dei soci del circolo, residenti, più fratelli e per i soci della Cassa Rurale Alto Garda, partner storico del Circolo Surf Torbole.

I corsi di avvicinamento per bambini e ragazzi dagli 8 ai 16 anni, sia di windsurf che di kitesurf, avranno durata settimanale dal lunedì al venerdì mattina con 4 ore e mezzo di attività ad un costo di 240,00 € a settimana, compreso pranzo, quota sociale, tessera FIV, assicurazione, t-shirt e attestato di partecipazione. Non mancano corsi di livello superiore di avanzamento, perfezionamento e pre-agonistica della durata di 1-2-3 mesi con 3 uscite a settimana.

Tutti i corsi fanno parte del progetto delle scuole vela affiliate alla Federazione Italiana Vela dell’estate 2020 “ritrova la bussola”. La vela e le discipline annesse come windsurf e kitesurf, sono state valutate dal Politecnico di Torino -in un dossier fornito dal CONI al Ministero Sport e Salute-, tra le discipline sportive all’aperto più sicure e “a rischio zero”. Sono comunque stati predisposti rigidi protocolli secondo linee guida del Governo, del CONI e dei medici Sportivi, affinchè tutte le attività didattiche si svolgano in totale sicurezza.