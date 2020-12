CIRCOLO FRATELLI D’ITALIA * SICUREZZA: « OGGI ALLE 11.00 MANIFESTAZIONE A TRENTO IN PIAZZA DANTE, LUOGO SIMBOLO DEL DEGRADO URBANO »

Sicurezza: nasce il Circolo di Fratelli d’Italia. Oggi manifestazione a Trento. “La Sicurezza al primo posto”: è questo l’impegno di Fratelli d’Italia che sarà riproposto oggi in una manifestazione che si terrà alle ore 11.00 in Piazza Dante, luogo simbolo del degrado urbano, con la partecipazione del Senatore de Bertoldi, dei Consiglieri comunali Urbani e Zanetti e del presidente del Circolo di Trento, Roberto Biscaglia, in occasione della giornata nazionale per la sicurezza nella quale si svolgeranno centinaia di manifestazioni in tutta Italia.

In questa occasione sarà ribadito come la sicurezza sia centrale nella battaglia di Fratelli d’Italia “tanto più a Trento, come si evidenzia nella nostra manifestazione in Piazza Dante, luogo simbolo in cui sembra che lo Stato abbia ceduto alla criminalità”, ha ribadito il commissario provinciale sen. Adolfo Urso. “Proprio per questo, recependo le istanze dei cittadini, abbiamo deciso di creare un circolo ambientale provinciale di Fratelli d’Italia specifico sulla sicurezza, per realizzare proposte sempre più efficaci con la collaborazione della cittadinanza”.

Il circolo è nato per iniziativa di elementi di spicco del circolo di Trento con esperienza e competenze specifiche, Maurizio Osti e Fabio Beltramello e con la partecipazione di figure di rilievo del Partito di tutta la Provincia di Trento. Progetto pilota in ambito nazionale, il Circolo tematico “Sicurezza Ambiente Nazione” si pone l’obiettivo di approfondire ogni area tematica relativa alla sicurezza, intesa come lotta al degrado e alla illegalità ma anche relativamente alla sicurezza del suolo, delle falde acquifere, dell’aria, della fauna, degli alimenti ecc. Il Circolo, nato a Trento, ambisce a sviluppare la sua attività tematica con un respiro nazionale ed è aperto alla adesione di altri uomini e donne di Fratelli d’Italia che fossero interessati.