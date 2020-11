CIRCOLO FDI – ROVERETO (TN) * RILANCIO CITTà: DI SPIRITO, « IL COMUNE ADOTTI INTERVENTI TESI A SNELLIRE UNA BUROCRAZIA SOFFOCANTE E RIDUCA DRASTICAMENTE IL PESO TRIBUTARIO »

Il Circolo di Fratelli d’Italia “Danilo Angelini” della città di Rovereto, che rappresento in qualità di presidente, continuerà la sua attività politica mirata al rilancio della città declinando i temi identificativi del movimento nazionale nella realtà locale. Con questi presupposti punteremo alla difesa dei tanti lavoratori autonomi che operano nella nostra cara città, pesantemente colpiti da una politica contraddittoria e poco attenta alle loro reali necessità.

Pensiamo ai tanti ristoratori, baristi, parrucchieri, artigiani, titolari di palestre, di centri di benessere, e di piccole aziende commerciali, e di tutte le altre tante categorie commerciali, così numerose che sarebbe impossibile elencarle tutte. Essi rappresentano un variegato tessuto di piccole imprese che vitalizza e rappresenta l’anima della città. Un pensiero attento va ai lavoratori del settore dello spettacolo, della cultura, della musica dal vivo, fortemente penalizzati da questi mesi di emergenza mal gestita da parte di questo governo, perché nessuno dimentichi il ruolo storico di queste categorie nello sviluppo della città. In loro sostegno presenteremo degli interventi in Consiglio Comunale e nelle Circoscrizioni.

Riteniamo fondamentale sensibilizzare il Comune perché adotti una serie di interventi tesi a snellire una burocrazia soffocante, a ridurre drasticamente il peso tributario in questo periodo di entrate quasi nulle; a pensare a misure dedicate di sostegno economico da inserire nel Bilancio Comunale, che siano di aiuto per le tante partite IVA che hanno difficolta nell’affrontare i costi fissi legati all’attività commerciale non più compatibili con il calo drammatico delle entrate. Riteniamo infatti evidente che la scomparsa di queste categorie commerciali porterà necessariamente alla trasformazione della nostra nobile città al triste ruolo di anonima borgata. Saremo impegnati anche sul fronte sanitario, difatti il Circolo di FDI sta già dedicando grande attenzione al pericolo COVID e all’Ospedale cittadino che assieme ai medici di famiglia sta affrontando una difficile opera di assistenza ai malati.

Seguiremo con un accurato monitoraggio l’evolvere della situazione a tutti i livelli Istituzionali, segnalando livelli di criticità e portando delle proposte che aiutino ad affrontare più efficacemente la delicata situazione. Sicuramente non dimenticheremo, anzi intensificheremo, le nostre battaglie per la sicurezza di tutti i cittadini allo scopo di spingere il consiglio comunale a prendere delle misure efficaci contro una microcriminalità ormai dilagante in alcune aree della città. Siamo vicini al mondo giovanile e porteremo in consiglio comunale varie proposte pensate per e con loro. Vogliamo porre nuovamente l’attenzione sul problema della viabilità cittadina, mai seriamente affrontato dalle Giunte Comunali che si sono avvicendate e tuttora vergognosamente irrisolto.

Siamo coscienti che il nostro complesso programma politico richiederà energie ed impegno, che affronteremo con le tante nuove adesioni a FDI che stiamo ricevendo e che ci garantiscono l’entusiasmo e l’attivismo necessari. Nei prossimi giorni presenterò due importanti neonate realtà legate al partito: un numeroso gruppo giovani affidato all’entusiasmo del nostro Renzo Bonafini e un Circolo Ambientale pensato per le persone anziane, la cui saggezza ci potrà sicuramente guidare nella buona politica della città. Il circolo sarà espressamente titolato “Le vecchie Querce Roveretane”.

Essi opereranno come volontari nel settore dell’assistenza in questa difficile contingenza COVID, nel pieno rispetto delle norme sanitarie. L’attività così delineata richiede necessariamente la massima unità di intenti e di opere da parte di tutti gli iscritti al Partito e naturalmente dei membri dell’esecutivo cittadino. Sono convinto che tutti coloro che gravitano nel sempre più ampio mondo della destra Roveretana daranno il loro contributo nel solco della vincente politica di Giorgia Meloni, nobilitata dagli immutabili e sacri valori di Patria e Destra Sociale.

Giuseppe Di Spirito

Presidente del circolo di Rovereto Fratelli D’Italia.