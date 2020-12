CIRCOLO FDI * NOMINE DIRETTIVO POLITICO – TRENTO: BISCAGLIA, « ORGOGLIOSI DI UNA SQUADRA CHE VEDE LA COMPETENZA E L’INTEGRITÀ COME ELEMENTI DETERMINANTI » (ELENCO COGNOMI ED INCARICHI)

Nel quadro del generale rilancio e strutturazione che sta si realizzando rapidamente su tutto il territorio della Provincia di Trento, il Presidente del circolo di Trento Roberto Biscaglia, d’intesa col Commissario Provinciale Sen. Adolfo Urso, ha nominato il Direttivo politico di Trento. “siamo orgogliosi di una squadra che, secondo la linea che segue costantemente FdI, vede la competenza e l’integrità come unici elementi determinanti per i propri uomini e donne.” ha dichiarato Biscaglia, già animatore del circolo tematico culturale di FdI “Gabriele d’Annunzio”.

Biscaglia, oltre al coordinamento politico del circolo di Trento, ne cura i rapporti istituzionali, la comunicazione e il Dipartimento Sanità.

Antonella Andreatta, della Circoscrizione Gardolo e personalità di riferimento del partito a Trento nord si occupa del delicato Dipartimento delle Politiche Sociali.

Maurizio Osti, animatore del circolo tematico sulla sicurezza, ma anche attivo in molteplici ambiti, dal volontariato al settore turistico, dirige in seno al direttivo cittadino il Dipartimento Turismo e ambiente. Luca Valentini, impresario nel settore artistico, copre il settore, di grande interesse per FdI, Arte Musica Spettacolo.

Francesca Barbacovi sviluppa le proprie competenze a capo del dipartimento Commercio e Imprese.

Alla sicurezza Fabio Beltramello, della Circoscrizione di Gardolo, che mette al servizio la sua esperienza e competenza specifica.

Grazia Silvestri, gia esponente del circolo tematico sulla condizione femminile, presidia gli ambiti di economia e industria.

Severino Rigotti, noto immobiliarista trentino, è il responsabile del Dipartimento che si occupa del Comparto Edilizia.

Pacifico Mottes, noto attivista di Trento nord, svolge il ruolo chiave di responsabile delle iniziative territoriali e di promozione delle iniziative del partito cittadino.

Infine segretario amministrativo è Mauro Caldini.

“I Dipartimenti” – ha dichiarato Biscaglia – “promuovono commissioni di lavoro che agiscono in stretta sintonia con i nostri eletti del comune e delle circoscrizioni e vedono l’attività di altre nostre personalità che stanno sviluppando un notevole impegno valoriale in un Circolo di Trento sempre aperto e inclusivo.

Lavoriamo in stretta sintonia col nostro Senatore del territorio de Bertoldi, i nostri consiglieri Urbani e Zanetti, i consiglieri circoscrizionali tutti e il nostro referente cittadino per i giovani Dellagiacoma e con soddisfazione riscontro che il Lavoro di Fratelli d’Italia sta riscuotendo un sempre maggiore interesse da parte dei trentini per i quali sta assumendo rapidamente il ruolo di autorevole punto di riferimento”.

Nella foto: il presidente del Circolo FdI di Trento Roberto Biscaglia