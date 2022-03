CINFORMI – PAT * TRENTINO: « I DATI DELL’ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI UCRAINI, LUOGHI E TABELLE SINGOLI GIORNI DI ARRIVI »

18.34 - sabato 12 marzo 2022

AGGIORNAMENTO dati Cinformi: LINK

11/03/2022 16:00

– 113 persone presenti nelle strutture del sistema Cinformi

– 158 persone accolte dal 27/02/2022 dal sistema Cinformi

– 680 persone passate dal Cinformi dal 27/02/2022 e ospiti da privati

– 1.962 posti letto resi disponibili (manifestazione interesse pubblico e privato) compresi i 455 posti letto resi disponibili in famiglia: 150 in uso dal sistema Cinformi e 210 in contrattazione

10/03/2022 23:00

– 107 persone presenti nelle strutture del sistema Cinformi

– 152 persone accolte dal 27/02/2022 dal sistema Cinformi

– 616 persone passate dal Cinformi dal 27/02/2022 e ospiti da privati

– 1.416 posti letto resi disponibili (manifestazione interesse pubblico e privato) compresi i 445 posti letto resi disponibili in famiglia: 150 in uso dal sistema Cinformi e 50 in contrattazione

09/03/2022 19:00

– 91 persone presenti nelle strutture del sistema Cinformi

– 134 persone accolte dal 27/02/2022 dal sistema Cinformi

– 520 persone passate dal Cinformi dal 27/02/2022 e ospiti da privati

– 1.110 posti letto resi disponibili (manifestazione interesse pubblico e privato) compresi i 420 posti letto resi disponibili in famiglia: 100 in uso dal sistema Cinformi e 100 in contrattazione

08/03/2022 12:00

– 73 persone presenti nelle strutture del sistema Cinformi

– 101 persone accolte dal 27/02/2022 dal sistema Cinformi

– 388 persone passate dal Cinformi dal 27/02/2022 e ospiti da privati

– 638 posti letto resi disponibili (manifestazione interesse pubblico e privato): 100 in uso dal sistema Cinformi e 100 in contrattazione

07/03/2022 21:00

– 75 persone presenti nelle strutture del sistema Cinformi

– 98 persone accolte dal 27/02/2022 dal sistema Cinformi

– 388 persone passate dal Cinformi dal 27/02/2022 e ospiti da privati

– 638 posti letto resi disponibili (manifestazione interesse pubblico e privato): 100 in uso dal sistema Cinformi e 100 in contrattazione

04/03/2022 23:00

– 47 persone presenti nelle strutture del sistema Cinformi

– 73 persone accolte dal 27/02/2022 dal sistema Cinformi

– 238 persone passate dal Cinformi dal 27/02/2022 e ospiti da privati

– 572 posti letto resi disponibili (manifestazione interesse pubblico e privato): 60 in uso dal sistema Cinformi e 133 in contrattazione

04/03/2022 17:00

– 32 persone presenti nelle strutture del sistema Cinformi

– 51 persone accolte dal 27/02/2022 dal sistema Cinformi

– 238 persone passate dal Cinformi dal 27/02/2022 e ospiti da privati

– 572 posti resi disponibili (manifestazione interesse): 40 in uso dal sistema Cinformi e 153 in contrattazione

Credits:

SISTEMA CINFORMI

Pubblico: Provincia autonoma di Trento

Ets: Appm, Atas onlus, Arcobaleno scs, Centro Astalli Trento, Città Aperta scs, Kaleidoscopio scs, Nircoop scl, Punto d’Approdo, SoS Villaggio del Fanciullo scs

COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI

Commissariato del Governo, Questura, Comune di Trento, Comune di Rovereto, Apss

ALTRE COLLABORAZIONI

Ostello Giovane Europa Trento, Ostello Gioventù Rovereto, Hotel Oasi Trento, Risto3, CSV