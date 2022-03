CINFORMI – PAT * ACCOGLIENZA UCRAINI: « RIVEDI LA DIRETTA VIDEO (IN ITALIANO ED UCRAINO), GLI INTERVENTI DEI RAPPRESENTANTI DI APSS – PAT – AGENZIA LAVORO – QUESTURA TRENTO »

16.12 - sabato 19 marzo 2022

Sono intervenuti rappresentanti del Cinformi, dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, del Dipartimento istruzione e cultura della Provincia, del Servizio politiche sociali PAT, dell’Agenzia del Lavoro e della Questura di Trento. L’evento ha inteso fornire a soggetti istituzionali, del terzo settore e alla generalità dei cittadini un supporto per orientarsi fra i necessari adempimenti da osservare nell’accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra.

Facebook

italiano: https://fb.watch/bRm6SUJN-Y/

ucraino: https://fb.watch/bRmaF9NnKe/

YouTube

italiano: https://youtu.be/n9yNwb5iRHs

ucraino: https://youtu.be/QTeAg130zm4