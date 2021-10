CIA (FDI) * VACCINI: « SONO RIUSCITI A TRASFORMARE UN TEMA SANITARIO IN SCONTRO IDEOLOGICO, DOVE SE NON APPARTIENI AL POPOLO CHE CANTA “BELLA CIAO” SEI DA ANNIENTARE SENZA PIETÀ »

Al di là di come la si pensi su vaccini e #green pass, la #violenza non può mai trovare giustificazione, va sempre #condannata e perseguita senza ambiguità. Chiarito ciò, rabbrividisce l’aver visto associare le decine di migliaia di #manifestanti a quei quattro #delinquenti che la #sinistra ora abilmente usa come utili #idioti per demonizzare e umiliare quanti prima aveva ignorato, poi #deriso e ora combatte a viso aperto ricorrendo a qualsiasi atto e mezzo che torni utile.

Sono riusciti a trasformare un #tema sanitario in #scontro ideologico, dove se non appartieni al popolo che alza il #pugno chiuso e canta “Bella Ciao”, che non fa domande, sei da accomunare ad ogni #nefandezza e per questo da #annientare senza pietà.

Perché, per loro, sei solo un #fascista!

Per chi non lo avesse riconosciuto, la persona nella foto, con il pugno chiuso alzato, è il segretario generale della CGIL.

*

Claudio Cia

Capogruppo (Fdi) in Consiglio provinciale Trento