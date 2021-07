CIA (FDI) * ELETTRODOTTO “OSSANA-PELLIZZANO”: « IN AULA APPROVATO ALL’UNANIMITÀ L’INTERRAMENTO DELL’ELETTRODOTTO SULLA LINEA ALTA TENSIONE IN VAL DI SOLE »

Oggi in aula è stata approvata all’unanimità la mia proposta di ordine del giorno alla manovra di assestamento della Provincia, che pone l’attenzione sull’interramento dell’elettrodotto della linea dell’alta tensione in Val di Sole, esattamente nel tratto “Ossana-Pellizzano, dove nel giugno 2020 è morto un pescatore folgorato da una scarica elettrica dell’alta tensione.

La linea percorre l’intero stretto fondovalle della Val di Sole attraversando centri abitati, strade, centri sportivi, torrenti. Considerato che suddetta valle presenta una morfologia stretta e contenuta, l’elettrodotto è impattante per le comunità locali, non solo per i vincoli che esso pone per lo sviluppo urbanistico e territoriale, ma anche per il paesaggio e la salute dei cittadini.

Il documento chiede l’impegno della Giunta provinciale per avviare un’interlocuzione con Terna Spa al fine di inserire la progettazione dell’interramento del tratto di linea elettrica aerea ad alta tensione Ossana – Monclassico nel tratto tra i Comuni di Pellizzano e Ossana.