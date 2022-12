CIA – DALPALÙ – ROSSATO (FDI) * NUOVO OSPEDALE CAVALESE (TN) – REPLICA A DEGASPERI (ONDA): « FUGATTI HA CONFERMATO L’ESISTENZA DELLE RISORSE, SIA PER RISTRUTTURAZIONE CHE EVENTUALI ALTRI PERCORSI »

10.47 - venerdì 23 dicembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nuovo Ospedale di Cavalese, Fratelli d’Italia replica a Degasperi (Onda): “Il Presidente Fugatti ha confermato l’esistenza delle risorse sia per la ristrutturazione che per eventuali altri percorsi”.

Rispondendo a quanto affermato dal Consigliere di Onda Filippo Degasperi circa il fatto che Fratelli d’Italia avrebbe votato un bilancio che legittima il partenariato pubblico privato e quindi la costruzione dell’Ospedale nella zona di Masi di Cavalese, vorremmo ricordargli e ricordare anche ai cittadini che il Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, lo scorso 20 dicembre, in chiusura dei lavori relativi al bilancio, ha dichiarato pubblicamente nell’aula del Consiglio provinciale di Trento (che è la sede istituzionale più elevata dell’Autonomia trentina), senza giri di parole: “La Giunta provinciale garantisce le risorse sia per un eventuale ristrutturazione dell’ospedale, sia per un eventuale percorso diverso”.

Poiché noi, essendo parte attiva della maggioranza che governa il Trentino, abbiamo bisogno di credere alle parole del Presidente (e per questo motivo abbiamo votato il bilancio provinciale), riteniamo l’esistenza di una reciproca fiducia di fondamentale importanza per la sussistenza stessa della maggioranza provinciale.

*

Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia

Cons. Claudio Cia

Cons. Bruna Dalpalù

Cons. Katia Rossato