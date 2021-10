CHAMPAGNE & SPARKLING WINE WORLD CHAMPIONSHIPS (CSWWC) -2021 * TOM STEVENSON, « TRENTODOC È LA BOLLICINA ITALIANA PIÙ PREMIATA, 72 MEDAGLIE – 22 ORI – 50 ARGENTI »

Trentodoc è la bollicina italiana più premiata da The Champagne & Sparkling Wine World Championships. Per il secondo anno consecutivo, record italiano di medaglie: Tom Stevenson, Fondatore e Presidente del concorso internazionale,r iconosce l’eccellenza delle bollicine di montagna

Trentodoc è il metodo classico italiano più premiato con 72 medaglie – 22 ori e 50 argenti – all’edizione 2021 di The Champagne & Sparkling Wine World Championships (CSWWC), prestigioso concorso internazionale dedicato alla spumantistica che quest’anno ha visto la partecipazione di produttori provenienti da oltre 19 Paesi diversi con 1000 etichette. Il suo Fondatore e Presidente, Tom Stevenson commenta “Trentodoc never fails to amaze!”, Trentodoc non smette mai di meravigliare.

Sono 26 le case spumantistiche associate all’Istituto Trento Doc ad essere state premiate: questo risultato conferma il valore della bollicina di montagna nel panorama italiano e internazionale della spumantistica, vero e proprio fiore all’occhiello per tutto il territorio trentino.

“Ogni anno lo Champagne & Sparkling Wine World Championship rappresenta un importante ed autorevole appuntamento che ci permette di confrontare la nostra spumantistica Trentodoc con le migliori produzioni di tutto il mondo. Anche per il 2021 vediamo crescere l’apprezzamento dei nostri prodotti, con ben 22 medaglie d’oro e 50 d’argento. Siamo molto orgogliosi e soddisfatti di questo risultato e certi che per i nostri associati continuerà a rappresentare uno stimolo per il continuo miglioramento qualitativo.” Commenta Enrico Zanoni, Presidente dell’Istituto Trento Doc.

Luogo in cui la cultura della vite si intreccia con la storia e la montagna, il 70% del territorio trentino è posto sopra i 1000 metri di quota, il 20% sopra i 2000 e son ben 94 le vette che superano i 3000 metri. È la montagna che influenza il clima e la vita delle vigne anche nelle zone più basse del Trentino, con grandi escursioni termiche fra giorno e notte, indispensabili per permettere alle uve di raggiungere l’ottimale grado di acidità per la produzione del metodo classico.

Trentodoc è espressione di un territorio unico per condizioni ambientali e varietà climatica, il Trentino. Questa regione è stata riconosciuta, secondo il magazine newyorkese Wine Enthusiast, come la migliore area vitivinicola a livello internazionale ricevendo il titolo “Wine Region of the Year 2020”.

Coltivato in altitudine fino a 900 m.s.l.m., Trentodoc è stato il primo metodo classico a ottenere la DOC in Italia e fra i primi al mondo. Oggi sono 61 le case spumantistiche trentine, grandi e piccole realtà, associate all’Istituto Trento Doc, per un totale di 188 etichette.

Le case spumantistiche Trentodoc

Abate Nero

SILVER Abate Nero NV Rosé

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

100% Pinot Noir (Rosé, 7g RS)

Altemasi

GOLD Altemasi 2017 Magnum

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5 %)

100% Chardonnay (White, 6.3g RS)

GOLD Altemasi 2016 Blanc de Noir

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

100% Pinot Noir (White, 5.6g RS)

GOLD Altemasi 2013 Graal Magnum

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5 %)

70% Chardonnay, 30% Pinot Noir (White, 5g RS)

SILVER Altemasi 2017 Brut

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

100% Chardonnay (White, 5.9g RS)

SILVER Altemasi 2015 Pas Dosé

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

60% Chardonnay, 40% Pinot Noir (White, 0.6g RS)

SILVER Altemasi 2013 Graal

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

70% Chardonnay, 30% Pinot Noir (White, 5g RS)

Borgo dei Posseri

GOLD Borgo dei Posseri 2017 Tananai

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

50% Chardonnay, 50% Pinot Noir (White, 6g RS)

GOLD Borgo dei Posseri 2015 Tananai Zero

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

50% Chardonnay, 50% Pinot Noir (White, 2g RS)

Cantina d’Isera

SILVER Cantina d’Isera 2016 1907 Extra Brut

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

100% Chardonnay (White, 1g RS)

Cantina Romanese

SILVER Cantina Romanese 2016 Romanese

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5 %)

100% Chardonnay (White, 6.5g RS)

Cantina Sociale di Trento

GOLD Cantina Sociale di Trento NV Cuvée 600 Uno

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5 %)

100% Chardonnay (White, 5g RS)

Cantine Monfort

SILVER Cantine Monfort NV Monfort Cuvée’85

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

90% Chardonnay, 10% Pinot Noir (White, 6g RS)

Cembra Cantina di Montagna

SILVER Cembra Cantina di Montagna NV Oro Rosso

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

100% Chardonnay (White, 5.2g RS)

Cesarini Sforza

SILVER Cesarini Sforza 2013 1673 Riserva

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5 %)

100% Chardonnay (White, 2.3g RS)

SILVER Cesarini Sforza 2013 1673 Riserva

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

100% Chardonnay (White, 2.3g RS)

SILVER Cesarini Sforza 2011 Aquila Reale

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5 %)

100% Chardonnay (White, 2.5g RS)

Corvée

SILVER Corvée 2013 Opera Brut

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 5.5g RS)

Ferrari

GOLD Ferrari NV Brut

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 6g RS)

GOLD Ferrari NV Brut

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 6g RS)

GOLD Ferrari NV Maximum Blanc de Blancs

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 6g RS)

GOLD Ferrari NV Maximum Blanc de Blancs

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 6g RS)

GOLD Ferrari NV Maximum Rosé

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

70% Pinot Noir, 30% Chardonnay (Rosé, 6g RS)

GOLD Ferrari 2015 Perlé

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 5g RS)

GOLD Ferrari 2015 Perlé Rosé

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%)

80% Pinot Noir, 20% Chardonnay (Rosé, 4g RS)

GOLD Ferrari 2014 Perlé

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 5g RS)

GOLD Ferrari 2012 Perlé Bianco

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 3g RS)

GOLD Ferrari 2012 Perlé Nero

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%)

100% Pinot Noir (White, 2.7g RS)

GOLD Ferrari 2011 Perlé Bianco

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 4g RS)

GOLD Ferrari 2008 Giulio Ferrari Riserva del Fondatore

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 2g RS)

SILVER Ferrari 2015 Perlé

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 5g RS)

SILVER Ferrari 2015 Perlé Rosé

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

80% Pinot Noir, 20% Chardonnay (Rosé, 4g RS)

SILVER Ferrari 2013 Perlé Bianco

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 3g RS)

SILVER Ferrari 2012 Perlé Nero

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

100% Pinot Noir (White, 2.7g RS)

SILVER Ferrari 2012 Riserva Lunelli

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 2.7g RS)

SILVER Ferrari 2011 Perlé Bianco

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 4g RS)

SILVER Ferrari 2007 Giulio Ferrari Riserva del Fondatore

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 1.5g RS)

SILVER Ferrari 2006 Giulio Ferrari Riserva del Fondatore

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 1.5g RS)

Fondazione Edmund Mach

SILVER Mach 2016 Riserva del Fondatore

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 13.0%)

70% Chardonnay, 30% Pinot Noir (White, 5g RS)

Letrari

SILVER Letrari 2015 Dosaggio Zero Riserva

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

60% Chardonnay, 40% Pinot Noir (White, 0g RS)

Maso Dei Chini

SILVER Maso dei Chini 2016 Inkino Brut

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

100% Chardonnay (White, 6.5g RS)

Maso Martis

GOLD Maso Martis 2014 Rosé Magnum

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5 %)

100% Pinot Noir (Rosé, 5g RS)

GOLD Maso Martis 2010 Madame Martis

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 13.4%)

70% Pinot Noir, 25% Chardonnay, 5% Meunier (White, 7.2g RS)

SILVER Maso Martis 2016 Brut Magnum

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5 %)

70% Chardonnay, 30% Pinot Noir (White, 6g RS)

SILVER Maso Martis 2016 Monsieur Martis

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.6%)

100% Meunier (Rosé, 5.3g RS)

Maso Poli

SILVER Maso Poli 2014 Riserva

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

80% Chardonnay, 20% Pinot Noir (White, 4g RS)

Moser

SILVER Moser NV 51.151

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

100% Chardonnay (White, 6.7g RS)

SILVER Moser 2014 Brut Nature

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

100% Chardonnay (White, 1.2g RS)

Pedrotti Spumanti

SILVER Pedrotti NV Brut

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

100% Chardonnay (White, 8.3g RS)

Revì

GOLD Revì 2016 Brut

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 13%)

75% Chardonnay, 25% Pinot Noir (White, 6g RS)

SILVER Revì 2015 Brut

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (Jeroboam, 12.5 %)

75% Chardonnay, 25% Pinot Noir (White, 6g RS)

SILVER Revì 2015 Rosé

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 13%)

20% Chardonnay, 80% Pinot Noir (Rosé, 8g RS)

Rotaliana Cantina

SILVER Rotaliana Cantina NV R

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

100% Chardonnay (White, 4g RS)

Rotari

SILVER Rotari NV Brut

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 8.2g RS)

SILVER Rotari NV Cuvee 28 Magnum

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 8.1g RS)

SILVER Rotari NV Cuvee 28 Rosé

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

70% Chardonnay, 30% Pinot Noir (Rosé, 8g RS)

SILVER Rotari NV Rosé

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

85% Pinot Noir, 15% Chardonnay (Rosé, 8.5g RS)

SILVER Rotari 2016 Brut Riserva Magnum

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 8.3g RS)

SILVER Rotari 2016 Brut Rosé

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

75% Pinot Noir, 25% Chardonnay (Rosé, 7.9g RS)

SILVER Rotari 2015 AlpeRegis Rosé

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

85% Pinot Noir, 15% Chardonnay (Rosé, 6.5g RS)

SILVER Rotari 2015 AlpeRegis Rosé Magnum

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%)

85% Pinot Noir, 15% Chardonnay (Rosé, 6.5g RS)

SILVER Rotari 2015 Brut

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 7.6g RS)

SILVER Rotari 2015 Rosé

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

90% Pinot Noir, 10% Chardonnay (Rosé, 6.5g RS)

SILVER Rotari 2014 AlpeRegis Extra Brut Magnum

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 4.4g RS)

SILVER Rotari 2014 AlpeRegis Extrabrut

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 4.2g RS)

SILVER Rotari 2014 AlpeRegis Pas Dosé

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 13%)

100% Chardonnay (White, 2g RS)

Seiterre

SILVER Seiterre NV Maso Bianco

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

100% Chardonnay (White, 7.17g RS)

Simoncelli

SILVER Simoncelli 2016 Brut

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.7%)

100% Chardonnay (White, 5g RS)

Tenuta Maso Corno

SILVER Tenuta Maso Corno 2016 Giulio Larcher Pas Dosé

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 2.9g RS)

Villa Corniole

GOLD Villa Corniole 2017 Salísa Brut

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

100% Chardonnay (White, 4.6g RS)

SILVER Villa Corniole 2016 Salísa Zero

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

100% Chardonnay (White, 0.3g RS)

Viticoltori In Avio

SILVER Viticoltori In Avio 2017 Sarnis

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.4%)

100% Chardonnay (White, 9g RS)