CGIL FP – TRENTINO * SANITà: « “ INFERMIERE DI FAMIGLIA “, CHIEDIAMO DI ESSERE COINVOLTI NELLE PROSSIME FASI ORGANIZZATIVE DI ISTITUZIONE DI QUESTA IMPORTANTE FIGURA »

La Funzione pubblica Cgil del Trentino prende atto del processo che sta portando all’istituzione dell’infermiere di famiglia, rispetto al quale si è tenuto un primo incontro del tavolo di lavoro con assessore e dirigente provinciale, dirigenti dell’Azienda sanitaria e Ordine delle Professioni Infermieristiche.

Su questo tema, spiegano il segretario generale Luigi Diaspro e i referenti del settore sanità Gianna Colle e Marco Cont: «Chiediamo di essere coinvolti nelle prossime fasi organizzative di istituzione di questa importante figura: per poter meglio inquadrare i fabbisogni del territorio e individuare come garantire adeguata integrazione coi servizi già in essere.

Abbiamo appreso che il piano prevede l’assunzione di una sessantina di figure professionali e anche su questo elemento è cruciale il ruolo del sindacato nell’affiancare una corretta progettazione: utile a dare il miglior servizio possibile ai cittadini ma necessaria anche per garantire adeguatamente i lavoratori già in servizio e quelli che saranno assunti».