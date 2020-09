CGIL – FIOM * ASSEMBLEA GENERALE 15 SETTEMBRE: « ALL’ORDINE DEL GIORNO LA VICENDA SICOR E LA SUA PORTATA SUL TERRITORIO TRENTINO »

Nell’incontro del parlamentino provinciale dei metalmeccanici della Cgil, tenutosi nella Tensostruttura di Villazzano 3 a Trento, è proseguita la discussione sulla vicenda Sicor e le conseguenze che questa potrebbe avere sulle condizioni di lavoro in Trentino e sul modello di relazioni sindacali, sinora improntate al dialogo ed alla responsabilità, che ha consentito al Trentino di godere di una pace sociale e di relazioni collaborative di stampo nordeuropeo.

La vicenda Sicor ci parla di un’azienda sana e robusta, costantemente in utile, che ha commesse, che assume e addirittura chiede lo straordinario, ma pretende con motivazioni pretestuose di azzerare di fatto decenni di conquiste sindacali e comunque, alla luce delle dichiarazioni più recenti della dirigenza, vuole tenersi le mani libere per poter licenziare.

Un fatto inaccettabile e, infatti, di fronte alla disdetta della contrattazione integrativa da parte della nuova proprietà e dirigenza, a partire dal 20 di luglio i lavoratori e le lavoratrici Sicor hanno risposto con scioperi e presidi.

Subito è arrivata la solidarietà degli altri lavoratori, nata spontaneamente perché il mondo del lavoro ha capito subito la potenza dell’attacco ed ha consapevolezza che questo creerebbe un precedente pericoloso per tutto il territorio.

Si sono mobilitati man mano i colleghi di Pama, Bonfiglioli, Metalsistem e Dana di Rovereto, Dana di Arco, Siemens di Spini di Gardolo. Ebara di Cles, Sapes di Storo, Sapes di Condino, Meccanica del Sarca di Pietramurata, Mcs di Ala e Almax di Mori.

Importante anche la presa di posizione del direttivo Uilm che ha subito espresso la sua solidarietà alla lotta dei lavoratori Sicor.

Ma la vicenda ha assunto subito rilevanza anche oltre il settore metalmeccanico, al presidio hanno partecipato i lavoratori della Luxottica di Rovereto, mentre hanno espresso solidarietà quelli della San Carlo Snacks di Lavis, oltre che le categorie CGIL della Funzione Pubblica, della Filctem, della Flai e dei pensionati dello SPI e sta seguendo con attenzione la Segreteria Confederale della CGIL del Trentino.

E’ una mobilitazione che non si vedeva da tanto tempo nel modo del lavoro trentino, che è partita dal basso e che ha portato ad una forte presa di posizione e di responsabilità da parte delle Segreterie di FIOM, FIM e UILM del Trentino che si sono riunite il 3 settembre, dopo tanto tempo e malgrado la vicenda tuttora irrisolta dell’accordo territoriale sull’artigianato.

Dalle Segreterie provinciali dei metalmeccanici di Cgil, Cisl e Uilm è venuta una forte condanna al comportamento dell’azienda per la disdetta alla contrattazione di secondo livello, rimarcando come intollerabile e illegittima la scelta dell’azienda di cancellare progressivamente la quota mensile del salario aziendale, erodendolo con gli aumenti del Contratto Nazionale.

Ma la preoccupazione va oltre, infatti è inammissibile che aziende che operano in Trentino beneficiando del nostro sistema economico-amministrativo e, direttamente o indirettamente, delle risorse dell’Autonomia, manchino di rispetto a lavoratori e istituzioni e cerchino di impoverire i lavoratori.