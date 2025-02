CGIL * DDL SICUREZZA: «SABATO 22 FEBBRAIO SAREMO IN PIAZZA, PER DIFENDERE DIRITTI E DEMOCRAZIA»

17.12 - venerdì 21 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa pubblicata nel sito https://www.cgil.it/ufficio-stampa)

///

“Domani (22 febbraio) saremo in piazza in tutta Italia per denunciare un provvedimento sbagliato e pericoloso, che limita le libertà fondamentali sancite dalla Costituzione e colpisce i diritti di sciopero, di manifestazione e di dissenso senza affrontare i reali problemi del Paese”. Così la Cgil nazionale annuncia l’adesione alla giornata di mobilitazione nazionale contro il Ddl Sicurezza, promossa per domani, sabato 22 febbraio, dalla rete No Ddl Sicurezza.

“La sicurezza non si costruisce con la repressione, ma con il lavoro dignitoso, con contratti nazionali che prevedano salari adeguati e con servizi pubblici efficienti e accessibili a tutte e tutti”, si legge nella nota. Per la Cgil “il Governo deve ritirare immediatamente questo provvedimento, che aumenta le disuguaglianze e restringe i diritti invece di tutelarli, e concentrarsi sulle vere emergenze del Paese: lavoro, sanità, istruzione e giustizia sociale”.

“La Cgil c’è e ci sarà sempre nella lotta per la difesa della democrazia e dei diritti, per questo – conclude – invitiamo tutte e tutti a partecipare alle iniziative di domani, per far sentire forte la nostra voce e per costruire insieme un paese migliore e un futuro più giusto e libero”.